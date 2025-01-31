Жителі Північної Кореї імітують туберкульоз, щоб не їхати на війну, - Newsweek

Багато людей готові платити за фальшиві довідки, оскільки побоюються, що їхні рідні можуть загинути на фронті.

Жителі Північної Кореї імітують туберкульоз, щоб уникнути примусового направлення на фронт у Росії. Сім’ї витрачають понад 100-кратну середню місячну зарплату на підроблені медичні довідки, щоб захистити чоловіків від відправлення до зони бойових дій, пише Newsweek.

За оцінками США та Південної Кореї, режим Кім Чен Ина вже направив до Росії до 12 000 військових. Вони беруть участь у боях під Курськом, допомагаючи російським військам у протидії українському контрнаступу. Однак ні Москва, ні Пхеньян офіційно не визнають присутності північнокорейських солдатів у конфлікті.

Північна Корея має одну з найбільших армій у світі - 1,3 мільйона військових і ще 7,6 мільйона резервістів. Чоловіки зобов’язані проходити 10-річну службу, а жінки – п’ятирічну. Це змушує багатьох родичів шукати способи звільнення своїх близьких від мобілізації.

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За інформацією Радіо Вільна Азія, ціна підкупу лікарів для отримання фальшивої довідки про туберкульоз зросла вп’ятеро порівняно з минулим роком – з 100 до 500 доларів. Для більшості сімей це величезна сума, адже середня місячна зарплата державного службовця у Північній Кореї становить лише 1–3 долари. Однак багато людей готові платити, оскільки побоюються, що їхні рідні можуть загинути на фронті.

"Існує приховане побоювання, що якщо їхні сини приєднаються до армії та будуть відправлені до Росії, батьки ніколи більше не побачать їх живими", — розповіла мешканка провінції Рянганг.

За словами полоненого північнокорейського солдата, який потрапив до українських військових, йому не повідомляли заздалегідь, що він відправляється до Росії. Багато жителів Північної Кореї були здивовані таким розгортанням подій і не розуміли, проти кого їм доведеться воювати.

"Хто наш ворог? Навіщо нам новий ворог?" – цитує одного з мешканців Рянганга Радіо Вільна Азія.

Повідомляється, що родичі загиблих отримують офіційні свідоцтва про смерть із формулюванням "священні бойові навчання на честь Батьківщини", без уточнення реальних обставин загибелі.

За словами президента України Володимира Зеленського, наразі в Курську загинули 3800 північнокорейських військових.

За даними Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, Пхеньян готується до нової хвилі мобілізації. Інститут вивчення війни (ISW) прогнозує, що наступне відправлення військ може відбутися вже в середині березня, а втрати серед північнокорейських солдатів можуть сягати 45 000 на місяць.

Аліна Гриценко, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень України, зазначає:

"На даний момент участь Північної Кореї в російському вторгненні в Україну, схоже, зводиться не до підтримки імперських амбіцій Путіна, а більше до вдосконалення Кім Чен Ина бойової машини. У короткостроковій перспективі присутність північнокорейських солдатів дозволяє Росії подолати зростаючу нестачу живої сили. Але враховуючи, що Росія, як вважають, втрачає десятки тисяч військових щомісяця, мало шансів, що Пхеньян зможе повністю задовольнити ненаситний попит Москви на додаткову робочу силу".

Тим часом США пригрозили посиленням санкцій. Колишній президент Дональд Трамп заявив, що конфлікту можна було б уникнути за його каденції, і пригрозив Путіну "укласти угоду" щодо припинення війни. Представники російського уряду відповіли, що Москва "чекає сигналів" з Вашингтона.

Війська КНДР зникли з фронту - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея направила свої найкращі війська на допомогу Росії у війні проти України. Але після кількох місяців важких втрат вони були зняті з лінії фронту.

The New York Times з посиланням на українських та американських чиновників пише, що солдати КНДР не з'являлися на фронті вже близько двох тижнів.

Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили, що впродовж трьох тижнів в Курській області РФ не фіксують присутність північнокорейських військ. Про це заявив речник ССО полковник Олександр Кіндратенко в коментарі "Українській правді".

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