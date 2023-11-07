Проблеми виникли з запобіганням корупції та реформою законодавства щодо нацменшин.

Єврокомісія оцінила як Україна виконала критерії, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Наразі Київ, на думку ЄК, повністю виконав лише чотири з семи. Це випливає зі звіту щодо України – внутрішнього документа Єврокомісії, який опинився у розпорядженні "Радіо Свобода".

Виконаними вважаються критерії:

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впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії;

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору;

реформа медіагалузі – приведення законодавства України у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.

Зазначається, що серед не завершених повністю опинилось посилення боротьби з корупцією. Єврокомісія очікувала призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та директора НАБУ.

"Україна все ж повинна прийняти закон про збільшення штатного розкладу НАБУ та вилучити із закону про запобігання корупції норми, які обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу", - йдеться у документі Єврокомісії

Також Україна все ще не виконала всі рекомендації Венеційської комісії у частині реформи законодавства щодо нацменшин. У ЄК наголошують на необхідності впровадити решту зауважень, згаданих "у висновку від червня 2023 року та її подальшому висновку від жовтня 2023 року, зокрема шляхом внесення змін до законів про державну мову, ЗМІ та освіту".

Вступ України до ЄС

Нещодавно журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомляв, що Євросоюз підтримає початок переговорів щодо вступу з Україною і Молдовою, а Грузія отримає статус кандидата.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Україна досягла істотного прогресу щодо втілення реформ для вступу у ЄС.

Як пише Reuters, ЄС просуває заявку на членство України, щоб компенсувати її втому від війни.

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