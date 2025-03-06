Еще в конце 2023 года Бельгия объявила о том, что Украине будут переданы 30 единиц американских истребителей.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер не відкидає того, що вже цього року в Україну поїдуть перші F-16, обіцяні ще наприкінці 2023 року. Однак тільки "на запчастини".

Щодо боєздатних винищувачів, то, за його словами, вони можуть бути поставлені вже наступного, 2026 року, передає VRT.

Що відомо про обіцянку Бельгії передати F-16 Україні

Відомо, що ще наприкінці 2023 року Бельгія оголосила про те, що Україні буде передано 30 одиниць американських винищувачів F-16. Країна пішла на цей крок, оскільки придбала нове покоління винищувачів - F-35. Перші літаки в планах мали бути передані до кінця минулого року.

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Інші новини про винищувачі F-16

Раніше УНІАН повідомляв, що українські пілоти F-16 стають сміливішими, бо для Су-34 РФ зростає загроза. За допомогою вдосконаленої тактики Україна прагне нейтралізувати можливості важких бомбардувань Су-34, знижуючи їхню бойову ефективність і підриваючи російську авіацію.

Крім того, українські пілоти F-16 звернулися до американців і висловили американцям подяку за надану Сполученими Штатами Америки військову допомогу.

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