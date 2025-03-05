Винищувачі допомагають українцям захищати свої міста від російського терору.

Українські пілоти винищувачів F-16 висловили американцям вдячність за надану Сполученими Штатами Америки військову допомогу.

Герой України Вадим "Karaya" Ворошилов опублікував в Instagram кадри роботи української авіації та фотографії пілотів, які тримають в руках картки зі словами вдячності. Льотчик зазначив, що його бойові побратими дякують американцям за можливість ефективно захищати міста від російського терору:

"Ваша допомога - це можливість для нас боротися за нашу демократію. Щиро дякуємо за вашу підтримку. Разом до перемоги!".

Допомога Україні від США

Нагадаємо, під час нещодавньої зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським Дональд Трамп звинуватив його у невдячності за надану військову допомогу, а віце-президент Джей Ді Венс дорікнув за те, що український лідер нібито не дякував США.

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Згідно з аналізом CNN, у період з 21 січня 2022 року до 12 лютого 2025 року президент України Володимир Зеленський щонайменше 33 рази публічно дякував Сполученим Штатам Америки, їхнім посадовцям та американському народу за підтримку України.

Вчора західні журналісти повідомили, що президент Дональд Трамп наказав Міністерству оборони призупинити всю військову допомогу Україні.

Радник з нацбезпеки Майк Волц розповів, що в адміністрації Трампа чекають вибачень від Зеленського. Президент України написав у X, що йому прикро, що зустріч пройшла не так, як передбачалося.

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