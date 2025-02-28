F-16 передислокуються ближче до східної лінії фронту.

Винищувачі F-16 українських ВПС покинули свою зону комфорту - відносно безпечні місії з перехоплення російських крилатих ракет і безпілотників. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, тепер ці літаки, оснащені кращими в Україні ракетами класу "повітря-повітря", високоточними бомбами і перешкодами для радарів, дедалі частіше завдають ударів по російських військах уздовж лінії фронту.

Як вказує Акс, у мережі з'являється дедалі більше фотографій і відеороликів F-16, що літають, зокрема, над найнебезпечнішою східною частиною України.

"Деякі з них обладнані для патрулювання з метою протиповітряної оборони, оснащені парами ракет AIM-9 з інфрачервоним наведенням і AIM-120 з радіолокаційним наведенням, а також трьома підкриловими і підфюзеляжними баками для додаткового палива. Інші мають обладнання для більш ризикованих бомбардувальних рейдів: здвоєні пілони, що несуть вісім 250-фунтових бомб малого діаметру, а також центральну капсулу AN/ALQ-131 для електронної протидії, все це доповнює чотири ракети "повітря-повітря" та два скидані баки", - зазначає він.

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Таке завантаження дає змогу винищувачам F-16 вражати російські цілі в повітрі та на землі. За заявою аналітичної групи Conflict Intelligence Team, вони діють як "літаюча протиповітряна оборона" з передовими технологіями попередження про ракетний напад".

При цьому, вказує Акс, F-16 захищені набагато краще, ніж довоєнні ВПС України, які вступили у війну без значних засобів повітряного глушіння.

На додаток до капсул перешкод AN/ALQ-131, які спочатку були запрограмовані групою фахівців ВПС США, винищувачі F-16 обладнані захисними системами для протидії зенітним ракетам з радіолокаційним та інфрачервоним наведенням, глушилкою для ураження радарів на землі, а також системою для попередження про ракетний напад для запуску пасивних засобів захисту.

Усі ці захисні системи не роблять F-16 невразливими, і українські ВПС уже втратили один F-16. Однак глушилка AN/ALQ-131, зокрема, може "дати кишеню переваги в повітрі на мить для досягнення мети, що має стратегічне значення і вплив", - пояснив представник ВПС США.

Водночас, зазначає Акс, ця здатність до самозахисту може виявитися недовговічною. Неясно, якою мірою українці продовжують покладатися на американців у програмуванні капсул AN/ALQ-131. Якщо вони, як і раніше, потребують американців, то незабаром можуть втратити можливість адаптувати ці капсули завад, оскільки США за президента Дональда Трампа дедалі тісніше зближуються з Росією.

F-16 в Україні

Раніше полковник запасу Роман Світан різко розкритикував роботу F-16 в Україні, зазначивши, що вони "ганяються за горобцями. Він зазначив, що Україні дають невелику кількість F-16, а також не передають більшу частину основного озброєння до цих літаків.

Він також додав, що три роки тому Україні краще було б повністю переорієнтуватися на поставку Gripen, а не чекати винищувачі F-16.

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