В Ізраїлі намагаються зрозуміти, що Іран отримав від Росії в обмін на БПЛА.

Ізраїль сприймає іранські безпілотники як серйозну загрозу.

Про це в ефірі телемарафону Freedom розповів політичний і економічний оглядач Цві Зільбер.

За його словами, іранські БПЛА припали дуже до речі російській армії в Україні.

"Ось тут вже з'являється корінний інтерес Ізраїлю бути до цих безпілотників ближче, тому що ці безпілотники і Ізраїлем сприймаються як дуже велика загроза. У нас є досвід, ми збивали такі безпілотники кілька разів. Один раз навіть їх перехоплювали, у нас є якісь системи", - розповів він.

Зібер вважає, що єдине чого їм не вистачає - практичного досвіду.

"Було кілька спроб надіслати нам БПЛА через Йорданію, було кілька спроб послати розвідувальні безпілотники, не ось ці дрони-камікадзе, на ізраїльську газову платформу в Середземному морі. І Ізраїлю цікавий цей досвід", - зазначив журналіст.

Він переконаний, що ізраїльські фахівці вже знаходяться в Україні, щоб "промацати іранські дрони своїми руками".

Також Зібер повідомив, що в Ізраїлі зараз намагаються зрозуміти, що Іран отримав від Росії в обмін на ці дрони.

"Я думаю, що Іран міг попросити такі речі як ядерні технології, ракетні технології, свободу дії на сирійсько-ізраїльському кордоні, де вони давно вже намагаються органзувати терористичні дії проти Ізраїлю, але у них це не виходило саме завдяки діям Ізраїлю", - підкреслив він.

Військовий оглядач вважає, що сьогодні президент РФ Володимир Путін "готовий віддати півцарства", тому що на війні в Україні вирішується його доля.

Раніше радник Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що Ізраїль проводить експертизу збитого в Україні іранського безпілотника.

Вас також можуть зацікавити новини: