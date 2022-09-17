Ізраїль проводить експертизу збитого безпілотника.

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що відомо про використання Росією іранських бесплилотников.

Про це йшлося в ефірі "ФЕЙГІН LIVE".

"З'явилися іранські безпілотники. Вони активно зосереджені на запорізькому напрямку. Їх багато, їх реально багато, десятки. Уже кілька випадків застосування відзначено. Може, більше. Вони стараються по нерухомих цілях вдень, вночі поки не видно. По переправах, артилерії, боєприпасах намагаються працювати. Те ж саме, що ми", – сказав Арестович.

За його словами, Ізраїль проводить експертизу збитого безпілотника.

"Частина потрапила, те що бачать не залишає сумнівів, що це іранські безпілотники. Збройні Сили України у негласній внутрішній комунікації називають це іранськими безпілотниками. Ми чекаємо думку ізраїльських фахівців і реакцію ізраїльської сторони", – сказав він.

Як повідомлялося раніше, росіяни щосили намагаються поповнити свої запаси, що змушує їх звертатися за обладнанням до Ірану. Відомо, що російські військові пройшли тренінги в Ірані в рамках угоди про передачу Москві іранських безпілотників.

Раніше високопоставлений представник адміністрації США розповів Reuters, що росіяни зазнали невдачі при використанні іранських безпілотників.

Співробітники Служби безпеки США і союзного уряду також відзначили в коментарі WP, що під час перших випробувань іранських безпілотників росіяни зіткнулися з численними відмовами. "В системі є кілька помилок, росіяни незадоволені", - сказало джерело видання.

У Сполучених Штатах Америки заявляли, що закуплені Росією іранські безпілотники будуть використані у війні проти України. 16 вересня у Повітряних силах Збройних Сил України підтвердили їх використання армією Росії.

У Дніпропетровській області знайшли залишки збитого іранського БПЛА Shahed-136.

Крім того, раніше OSINT-розслідувачі повідомляли, що українські воїни збили Іранський БПЛА Shahed у Куп'янському районі Харківської області.

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