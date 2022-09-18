Експерти вважають, що воювати проти цих дронів-камікадзе українцям буде складно, але вони зможуть швидко навчитися протистояти цій загрозі.

Російський окупанти в останній тиждень почали активно використовувати дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136 проти захисників України.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

За словами командувача артилерією 92-ї мотострілецької дивізії України полковника Родіона Кулагіна, безпілотники Shahed-136, перефарбовані в російські кольори й перейменовані в "Герань-2", усе частіше фіксують біля позицій української бронетанкової та артилерійської техніки.

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"В інших районах росіяни мають переважаючу артилерійську вогневу міць, і вони з цим справляються. Тут (на Харківщині, - УНІАН) у них вже немає цієї переваги в артилерії, і тому вони почали вдаватися до цих безпілотників", - сказав полковник Кулагін.

За його словами, іранські безпілотники відносно малі і літають на дуже низькій висоті, що ускладнює їхнє виявлення українськими системами ППО. Він сказав, що сподівається, що США і їхні союзники зможуть надати Україні більш досконалі технології захисту від безпілотників або втрутяться, щоб зірвати поставки іранських безпілотників до Росії.

Експерт зі зброї Скотт Кріно сказав WSJ, що іранські дрони Shahed-136 можуть надати Росії "потужну противагу" високотехнологічним системам озброєння, таким як HIMARS, які Україна отримала від США.

"Поява Shahed-136 на війні в Україні, безсумнівно, змінює оперативні плани Києва. Величезний розмір поля бою в Україні ускладнює захист від цих безпілотників", - сказав експерт.

Він зазначив, що воювати проти цих дронів українцям буде складно: вони досить маленькі та літають дуже низько, так що українським ППО буде важко їх засікти.

Зокрема, такі системи можуть застосовуватися для знищення української артилерії, у тому числі поставлених США гаубиць M-777. За словами Кріно, Shahed-136 може бути використаний з великим успіхом, коли одна ракета націлена на радіолокаційну систему, а друга - на артилерійські знаряддя.

Військовий фахівець аналітичного центру вашингтонського інституту близькосхідної політики Майкл Найтс переконаний, що українські сили зможуть швидко навчитися протистояти загрозі, яку становлять іранські безпілотники-камікадзе. "Іранські безпілотники виглядають шикарно в Ємені, Сирії та Газі, але їх усе частіше блокують", - сказав він.

Україна, за словами Найтса, являє собою "серйозне середовище протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби, з яким Іран раніше не стикався". Ці дрони, додав він ,"спочатку мають ефект, але потім шоковий ефект проходить".

Як повідомлялося УНІАН, росіяни щосили намагаються поповнити свої запаси, що змушує їх звертатися за обладнанням до Ірану.

Відомо, що російські військові пройшли тренінги в Ірані в рамках угоди про передачу Москві іранських безпілотників. У Сполучених Штатах Америки вважають, що закуплені Росією іранські безпілотники використовують у війні проти України.

31 серпня Державний департамент США підтвердив інформацію про те, що Росія отримала безпілотники від Ірану.

Раніше високопоставлений представник адміністрації США розповів Reuters, що росіяни зазнали невдачі при використанні іранських безпілотників.

Тим часом, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українські військові мають великий бойовий досвід збивання дронів, і ударні безпілотники, які Росія закупила у Ірану, спіткає та ж доля, що й інші БПЛА, які вона застосовує.

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