Фінальна стадія переговорів проходила в одній з країн Близького Сходу, щоправда в якій, журналісти ще не розвідали.

Переговори між західними країнами і РФ про обмін ув’язненими почалися більше двох років тому.

Як повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела, росіяни заявили про готовність до переговорів через кілька місяців після затримання у РФ американської баскетболістки Бріттні Грайнер в лютому 2022 року.

Кремль багато разів звертався до Вашингтона з пропозицією обміняти спортсменку та колишнього морського піхотинця США Пола Вілана, засудженого в РФ за шпигунство на кіллера Вадима Красікова. Але у США не вважали цю пропозицію серйозною, оскільки Красіков відбував довічне у Німеччині.

Відео дня

Але, на початку 2023 року радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван зустрівся з німецьким колегою Єнсом Плетнером, щоб спробувати з'ясувати, як укласти угоду для звільнення Вілана.

Державний секретар Ентоні Блінкен також розмовляв про це з міністеркою закордонних справ Німеччини Аннеленою Бербок в кулуарах зустрічі в Японії 17 квітня 2023 року. Вони запропонували новий поворот – якщо німці звільнять Красікова, то отримають російського опозиціонера Олексія Навального.

У березні 2023 року у РФ затримали ще одного громадянина США – репортера WSJ Евана Гершковича, а у жовтні того ж року Алсу Курмашеву, російсько-американську журналістку "Радіо Свобода". Після цього, за словами джерела видання, США зробили Москві ще одну пропозицію щодо обміну, яка не включала Красікова. Але вона була відхилена.

На початку цього року німецький канцлер приїхав до Байдена. На цій зустрічі політики обговорили питання ув'язнених, яке було головним на порядку денному. Байден і Шольц домовились про угоду, що включала Красікова.

Але 16 лютого 2024 року Навальний помер в колонії, а США втратили ту частину угоди, яка подобалась німецькій стороні.

Наприкінці квітня Байден надіслав Шольцу листа, в якому описав складну потенційну угоду. А в червні Шольц був готовий схвалити рішення про депортацію Красікова для початку багатоетапного обміну ув'язненими.

Вашингтон передав свою нову пропозицію Кремлю. Після деякого очікування з РФ надійшли обнадійливі сигнали, а також був прискорений судовий процес Гершковичем і Курмашевою. І два тижні тому адміністрація Байдена отримала офіційне повідомлення про те, що росіяни готові прийняти угоду.

Видання зазначило, що Байден до останнього вів підготовку до обміну. Вдень 21 липня він телефонував словенському прем'єр-міністру, щоб домовитися про фінальну частину угоди - за кілька годин до того, як 22 липня заявив, що не буде балотуватися на другий термін.

А цього тижня радник Байдена Джейк Салліван зателефонував сім'ям затриманих американців з повідомленням: "Прийшов час прийти до Білого дому і зустрітися з президентом. У нього є новини".

Як доповнює CNN, переговори про обмін відбувалися на Близькому Сході. За даними видання, це нагадувало шпигунський трилер: наприкінці червня співробітники ЦРУ зібралися у столиці однієї з країн Близького Сходу для секретних переговорів із російськими розвідниками.

Обмін ув'язненими між РФ і Заходом

1 серпня в аеропорту Анкари пройшов наймасштабніший обмін ув'язненими між РФ і низкою західних країн (США, Німеччина, Польща, Словенія і Норвегія). Загалом обміняли 26 осіб. РФ повернула собі кілера Вадима Красикова, якого було засуджено за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Красиков застрелив Хангошвілі в Берліні 2019 року, за що отримав довічне.

В обмін на них Росія відпустила Іллю Яшина і Володимира Кара-Мурзу, журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, журналістку татаро-башкирської служби Радіо "Свобода" Алсу Курманашеву. Крім того, обміняли колишнього морського піхотинця Пола Вілана, а також громадянина Німеччини Патріка Шебеля.

Вас також можуть зацікавити новини: