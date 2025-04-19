Якби Благодатний вогонь не зійшов перед Великоднем, це могло б означати Друге пришестя.

В Єрусалимі, у Храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь. Це сталося близько 14:35 у Страсну суботу, 19 квітня. Тепер його передадуть у храми по всьому світу. Однак коли він прибуде до Києва - ще невідомо. Зазвичай це трапляється вже в День Великодня.

Ця церемонія є урочистою. І відбувається вона щороку перед Великоднем, символізуючи "світло Воскресіння Ісуса Христа".

Що відомо про цю церемонію

Вона відбувається в Кувуклії - мармуровій печері, де, за повір'ями, і поховали Ісуса Христа. Якби вогонь у Храмі Гробу Господнього не зійшов, то це могло б означати Друге пришестя і кінець людства.

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Хоча варто зазначити, що вогонь горить у Храмі Гробу Господнього цілий рік, зникаючи лише напередодні Великої суботи.

Інші новини про Великдень

Раніше УНІАН повідомляв, що на Херсонщині на Великдень ввели спеціальний режим світломаскування. Йдеться про вимушені заходи безпеки, пов'язані з атаками, які російські військові здійснюють на населені пункти.

Крім того, напередодні Великодня ціни на яйця в США піднімаються до історичних максимумів. Ціна за дюжину великих яєць сорту А зросла з 5,90 долара в лютому до 6,23 долара. У січні вона становила 4,95 долара за дюжину.

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