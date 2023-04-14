За цей злочин фігуранту може загрожувати до 10 років увʼязнення за кожен оприлюднений документ.

Підозрюваний у "зливі" засекречених документів США Джек Дуглас Тейшейра служить в 102 розвідувальному крилі повітряної нацгвардії в штаті Массачусетс.

Низка західних ЗМІ дізнались, що фігурант справи релігійний, захоплюється зброєю, спортивними машинами, а товариші звернули увагу, що він критикував уряд США за "зловживання владою" та "приховування правди", передає Голос Америки.

Тейшейра став військовим у 2019 році, а в 2021 році почав службу на базі в Массачусетсі, де займався обслуговуванням кіберсистем. Як пояснив генерал у відставці Марк Гертлінг, Тейшейра був IT-фахівцем, і завдяки цьому міг мати доступ до різного роду інформації, в тому числі таємної.

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При цьому для роботи з секретними даними треба пройти низку перевірок та отримати відповідний рівень доступу. Як пояснили американські військові, дотепер допуск молодих військових до такого роду інформації був звичною практикою.

"Аналітики розвідки та ІТ-фахівці - молоді люди, їм довіряють виконувати свою роботу. І тисячі з них виконують її чудово. Цей хлопець був винятком", - зазначив Гертлінг.

Речник Пентагону Пет Райдер пояснив, що в Міноборони є правила щодо захисту секретної інформації. "Є протоколи, ми проводимо регулярне навчання щодо поводження з таємною інформацією. Підписуємо угоди про нерозголошення. Кожен, хто порушує правила, робить це навмисно", - сказав Райдер і додав, що це "була свідома злочинна дія".

За це Тейшейрі може загрожувати до 10 років увʼязнення за кожен злитий документ. Загалом, за даними видання The Washington Post, в мережі опинилось понад 300 знімків з засекреченою інформацією. Але поки що точно невідомо, скільки з них автентичні.

Витік секретних документів США

7 квітня стало відомо, щ в мережу "злили" нібито "засекречені документи", які містять деталі плану США та НАТО щодо оснащення ЗСУ перед контрнаступом.

Через декілька днів спецслужби США заявили, що витік стався саме у них і почали розслідування справи. 13 квітня видання The New York Times заявило, що відповідальним за витік даних може бути 21-річний військовий Джек Тейшейра. Пізніше стало відомо, що його арештувало ФБР.

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