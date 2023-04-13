Зараз розробляється версія для судового переслідування.

Федеральне бюро розслідувань США розслідує витік секретних документів Пентагону. Відомство наближається до встановлення винних у інциденті.

Як повідомляє CNN з посиланням на джерела, ФБР звузило коло підозрюваних.

За даними видання, працівники спецслужби змогли виділити невелику кількість людей, які є потенційними підозрюваними. Зараз правоохоронці працюють над створенням версії для судового переслідування.

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"У ФБР вважають, що вони близькі до встановлення особи людини, яка стоїть за витоком", - розповіли джерела.

За словами одного зі співрозмовників, у ФБР очікують, що розслідування витоку просуватиметься набагато швидше, ніж оцінка збитків. Останнім наразі займається Пентагон.

Витік документів Пентагону

Про "злив" документів Пентагону про війну в Україні стало відомо 7 квітня. У зв'язку з інцидентом у Пентагоні різко скоротили кількість людей з доступом до секретної інформації.

У розслідуванні The Washington Post передбачається, що витік міг організувати молодий службовець однієї з військових баз США. Президент США Джо Байден стурбований фактом витоку документів.

Міністр оборони України Олексій Резніков уточнив, що витік секретних документів з США є сумішшю правдивої та неправдивої інформації.

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