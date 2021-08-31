Після повного виведення військ США з Афганістану бойовики "Талібану" збираються повністю реформувати інститут влади в країні — замість президента главою держави тепер буде верховний лідер.
Про це повідомляє індійський телеканал News18, який входить до глобальної мережі CNN.
Верховний лідер гратиме роль головного політичного і релігійного авторитету (подібна система діє в Ірані). Ним стане нинішній і вже третій за рахунком ватажок "Талібану" мулла Хайбатулла Ахундзада.
Він очолить і головний орган управління країни - Верховну раду. Як вже повідомлялося, до неї увійдуть від 11 до 72 осіб.
Ахундзада очолює "Талібан" з 2016 року, проте майже не з'являється на публіці і не робить заяв. Серед самих талібів вважається жорстким консерватором.
Читайте такожСін "Панджшерського лева" проти терористів: афганець оголосив війну"Талібану"Другою людиною в країні стане прем'єр-міністр - ця посада дістанеться чинному главі політичного офісу талібів муллі Абдулі Гані Барадару або синові вбитого першого лідера угруповання муллі Якубу.
Як стало відомо журналістам, верховний лідер переважно працюватиме з Кандагара. Уряд буде розташований в Кандагарі або Кабулі.
Остаточне рішення про структуру влади в Афганістані ухвалять протягом тижня.
Талібан захопив владу в Афганістані
- 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, зокрема і столиці - Кабула.
- Цього самого дня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. 18 серпня стало відомо, що Гані зі своєю сім'єю знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.
- 19 серпня "Талібан" проголосив нову державу на підконтрольній їй території – Ісламський Емірат Афганістан. Цього самого дня Міжнародний валютний фонд призупинив допомогу Афганістану.
- 30 серпня в Пентагоні заявили про завершення виведення свого військового контингенту, а також евакуацію американських громадян і біженців з Афганістану. У зв'язку з цим аеропорт Кабула перейшов під керівництво талібів.