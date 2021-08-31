Нинішній ватажок "Талібану" мулла Хайбатулла Ахундзада стане верховним правителем країни.

Після повного виведення військ США з Афганістану бойовики "Талібану" збираються повністю реформувати інститут влади в країні — замість президента главою держави тепер буде верховний лідер.

Про це повідомляє індійський телеканал News18, який входить до глобальної мережі CNN.

Верховний лідер гратиме роль головного політичного і релігійного авторитету (подібна система діє в Ірані). Ним стане нинішній і вже третій за рахунком ватажок "Талібану" мулла Хайбатулла Ахундзада.

Він очолить і головний орган управління країни - Верховну раду. Як вже повідомлялося, до неї увійдуть від 11 до 72 осіб.

Ахундзада очолює "Талібан" з 2016 року, проте майже не з'являється на публіці і не робить заяв. Серед самих талібів вважається жорстким консерватором.

Читайте такожСін "Панджшерського лева" проти терористів: афганець оголосив війну"Талібану"Другою людиною в країні стане прем'єр-міністр - ця посада дістанеться чинному главі політичного офісу талібів муллі Абдулі Гані Барадару або синові вбитого першого лідера угруповання муллі Якубу.

Як стало відомо журналістам, верховний лідер переважно працюватиме з Кандагара. Уряд буде розташований в Кандагарі або Кабулі.

Остаточне рішення про структуру влади в Афганістані ухвалять протягом тижня.

Талібан захопив владу в Афганістані

Автор: Станислав Кожемякин