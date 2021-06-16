Перша частина переговорів президентів відбувалася у дуже вузькому колі.

Журналісти помітили дивний папірець, у який підглядав президент США Джо Байден на зустрічі з російським главою Володимиром Путіним у Женеві.

Камери зафіксували, як Байден дістав листок невеликого формату і розмістив його у себе на колінах. Що саме там написано – розгледіти з місця для преси було неможливо. Під час фотографування американський президент ще раз потягнувся до «шпаргалки».

Перша частина переговорів відбувалася у дуже вузькому колі. Президентів супроводжували лише перекладачі та глави зовнішньополітичних відомств – Сергій Лавров та Ентоні Блінкен.

ЗМІ пишуть, що у Путіна і Байдена є невеликі папки з даними, які вони хочуть мати під рукою.

Зустріч глав США та Росії розпочалась сьогодні, 16 червня, о 16:00 за київським часом у старовинній віллі Ла-Гранж в Женеві.

Очільники двох держав обговорять "практично всі теми, які зараз хвилюють сторони": стан і перспективи розвитку російсько-американських відносин, питання стратегічної стабільності, боротьбу з кіберзлочинністю, проблематику економічного співробітництва, клімат й Арктику.

Крім того, Байден та Путін піднімуть питання регіональних проблем, у тому числі Близького Сходу, Сирії, Лівії, ситуації довкола іранської ядерної програми, Афганістану, Корейського півострова, Нагірного Карабаху та України.

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Автор: Яна Ставська