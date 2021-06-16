Червоно-чорні плакати оформлені у стилі британсько-американської драми "Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі".

У Женеві з'явилися три білборди з питаннями до президента Росії Володимира Путіна про отруєння Олексія Навального.

Відео з місця установки білбордів на своїй сторінці у Twitter опублікував соратник Навального і колишній керівник мережі його регіональних штабів Леонід Волков.

Білборди з'явилися на вулиці швейцарського міста в день зустрічі російського президента з американським колегою Джо Байденом. Написи зроблені англійською мовою:

"Навальний отруєний "Новачком"

І досі немає розслідування?

Як же так, президенте Путін?"

Червоно-чорні плакати оформлені у стилі британсько-американської драми "Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі". Головна героїня фільму орендувала три занедбаних рекламних щити і розмістила там питання до місцевого шерифа про розслідування вбивства своєї доньки: "Зґвалтована, поки вмирала", "Досі немає арештів?" і "Як так сталося, шерифе Віллоубі?"

На тій же вулиці, де білборди, в Женеві розташоване графіті з Навальним, створене кілька днів тому художником Джулієном Баро. Малюнок повторює аналогічне графіті, яке піддавалося знищенню в Росії.

Читайте такожСуд Москви визнав "екстремістськими" засновані Навальним організаціїКрім того, напередодні в місті пройшов мітинг прихильників Навального, які вимагали його звільнення з колонії.

Отруєння Навального

У серпні 2020 року в Росії опозиційного лідера, главу Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального отруїли - як заявили згодом експерти, речовиною нервово-паралітичної дії групи "Новачок".

Політика ввели до штучної коми та під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів, а потім перевезли на лікування в берлінську клініку "Шаріте".

Оговтавшись і пройшовши реабілітацію, 17 січня 2021 року Навальний повернувся до Росії, де його одразу затримали за звинуваченням у порушенні умов випробувального терміну у кримінальній справі "Ів Роше".

Журналісти-розслідувачі стверджують, що замах на політика вчинили оперативники ФСБ. Російська влада заперечує всі звинувачення у причетності до отруєння.

2 лютого московський суд замінив Навальному умовний термін 3 роки 6 місяців у справі "Ів Роше". Зараз він відбуває 2 роки та 8 місяців у колонії загального режиму.

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Автор: Катерина Комолова