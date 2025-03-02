Зараз король Сполученого Королівства Чарльз III відіграє роль об'єднуючої фігури перед обличчям розколотої глобальної дискусії.

Про це пише кореспондентка Sky News Лора Бандок, аналізуючи зустріч короля із президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася одразу після гучного конфлікту з американським лідером Дональдом Трампом в Білому домі:

"Це все було в календарі перед зустріччю Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті. І як завжди, ретельно зрежисовано урядом. Король сидить над політикою, але опиняється в центрі складної і делікатної міжнародної дипломатії".

Вона нагадала, що під час візиту до Сполучених Штатів Америки британський прем'єр-міністр Кір Стармер передав Трампу листа від Чарльза III, в якому той запросив його Великої Британії. Журналістка називає "м'яку силу" короля "тихою зброєю дипломатії".

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"Хоча Чарльз рішуче висловлювався щодо України, його дискусії із Зеленським не вийшли за рамки брифінгу. Ця аудієнція була моментом, щоб продемонструвати підтримку Україні, не провокуючи Білий дім. Король опинився посередині".

Позиція королівської родини щодо війни

Офіційно британська королівська родина дотримується політичного нейтралітету. За традицією, монарх і його родина не висловлюють політичних поглядів і не втручаються у державні справи.

Попри це, вони активно висловлювали підтримку Україні через зустрічі, гуманітарну допомогу та символічні жести. Зокрема Король Чарльз III (ще як принц Уельський) зустрічався з українськими біженцями та військовими, які проходили підготовку у Британії. Під час першої офіційної промови як король він згадав Україну, засудивши агресію та висловивши підтримку українцям

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