Наразі не відомо, чи був британский король збентежений одягом українського президента, як був збентежений Трамп позавчора.

Президент України Володимир Зеленський щойно зустрівся з королем Сполученого Королівства Чарзьзом Третім. Як пише Sky News, зустріч відбулася у маєтку Сандрінгем у Норфолку.

"Приблизно годину тому Зеленський прилетів на гелікоптері з Ланкастер-Хауса в Лондоні до розгалуженого маєтку, де Король і Королева проводять багато часу. Коли він прибув, його зустрів король", - йдеться у повідомленні.

Чоловіки коротко поспілкувалася та дали фотографам можливість зробити кілька фотографій, перш ніж зайти всередину.

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Візит Зеленського в Британію

Як писав УНІАН, у п'ятницю Володимир Зеленський мав провести переговори з президентом США Дональдом Трампом, але все зірвалося в останній момент, коли два президенти влаштували небачену суперечку в прямому етері. За даними ЗМІ, американського лідера начебто розлютило, що український президент прибув на зустріч не у формальному костюмі. Від початку повномасштабного вторгнення Зеленський таких костюмів не носить, аби підкреслити, що країна перебуває у стані війни.

Після скандалу Зеленський покинув США і прибув до Великої Британії, де прем'єр Кір Стармер скликав терміновий саміт європейських країн, аби узгодити збільшення допомоги Україні. За першими заявами схоже, що переговори в Лондоні пройшли набагато успішніше, ніж у Вашингтоні.

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