За словами британського монарха, українці продовжують демонструвати героїзм, з яким їх так тісно асоціює світ.

Рішучість і сила українського народу продовжують надихати, тоді як неспровокований напад на його землю, його життя та засоби існування вступає в третій, трагічний рік. Про це з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну сказав король Великої Британії Чарльз III у своєму зверненні, текст якого оприлюднений на офіційній сторінці королівської родини в Instagram.

За словами монарха, незважаючи на заподіяні українцям величезні труднощі та біль, вони продовжують "демонструвати героїзм, з яким їх так тісно асоціює світ, їхню справжню доблесть, незважаючи на невимовну агресію".

"Я відчув це особисто на багатьох зустрічах, які я мав з українцями з початку війни, від президента Зеленського та пані Зеленської до новобранців, які тренуються тут, у Сполученому Королівстві", - зазначив король Чарльз III.

Він також підкреслив, що його все ще дуже надихає те, що Сполучене Королівство та союзники залишаються "в авангарді міжнародних зусиль з підтримки України в цей час таких великих страждань і потреб".

"Моє серце з усіма постраждалими, коли я згадую про них у своїх думках і молитвах", - наголосив монарх.

Друга річниця повномасштабного вторгнення РФ в Україну

На честь другої річниці війни Генштаб ЗСУ потішив особливими втратами окупантів. До переліку знищеної техніки додали літак А-50, який коштує понад $300 млн.

Водночас в Росії з цього приводу заявили, що "дружнім вогнем" атакували самі себе.

Також УНІАН повідомляв, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський виступив зі зверненням до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ.

За його словами, ці два роки перетворили десятирічну війну у наймасштабнішу в Європі з часів Другої світової.

Вас також можуть зацікавити новини: