У спробі повалення влади в Молдові Кремль може задіяти чеченських бойовиків.

Молдова зараз посилює свій силовий блок, щоб протидіяти планам Росії здійснити в країні державний переворот. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

За словами Данилова, українська розвідка попередила Молдову, що РФ найближчим часом хоче здійснити там державний переворот.

"Росія дуже хоче, щоб там ще раз все запалало. Саме за допомогою Росії. Щоб там була точка напруженості, на яку ми повинні були б звертати максимальну увагу", – заявив він.

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Данілов натякнув, що до спроби державного перевороту в Молдові Кремль може залучити чеченських бойовиків, які в лютому минулого року були закинуті в Україну із завданням ліквідувати керівництво країни.

За його словами, зараз ті ж самі чеченці знаходяться в Туреччині і працюють там "рятувальниками".

"Ми зараз уважно відстежуємо, щоб не сталося так, що ці "рятувальники" опиняться в Кишиневі. Ми знаємо їхні прізвища та імена", – додав Данілов.

Ситуація в Молдові

Під час поїздки до Брюсселя 9 лютого президент Володимир Зеленський розповів, що українська розвідка дізналася про плани Кремля змінити владу в Молдові. Ці розвіддані були передані в Кишинів.

Влада Молдови підтвердила, що таку інформацію з Києва дійсно отримувала, але розкрити деталі відмовилася. Послалася на оперативну секретність.

Вже наступного дня прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця подала у відставку. Разом з нею повноваження склав весь Кабмін.

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