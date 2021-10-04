За словами батька, змія причаїлася у ванній кімнаті й дочка не помітила рептилію.

Шестирічна дівчинка померла від укусу змії, що заповзла в туалет в її будинку в місті Абха в Саудівській Аравії.

Про це пише Metro.

Дівчинку терміново доставили в центральну лікарню Асіра, де її стан швидко погіршився. Дитину перевели у відділення інтенсивної терапії, й незабаром вона померла.

За словами батька, змія причаїлася у ванній кімнаті й дочка не помічала рептилію, поки та її не вкусила.

"Ми ніколи не очікували побачити таких тварин у туалеті, тим більше що живемо в місті Абха", - сказав чоловік, додавши, що вірить в Аллаха, а отже, таку долю було визначено.

Видання зазначає, що в пустельних і гірських районах Саудівської Аравії водяться чимало змій, як отруйних, так і порівняно безпечних. З отруйних у країні живуть переважно змії сімейства гадюкові.

Раніше п'ятирічну відвідувачку контактного зоопарку в Росії отруйна змія вкусила за щоку. Дівчинка дивилася на метеликів зі своєю сім'єю, коли маленьку рептилію поклали їй на шию.

А в Австралії Велика змія виповзла з продуктів до 25-річної жительки Сіднея, коли жінка прийшла в супермаркет купити їжі.

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Автор: Катерина Комолова