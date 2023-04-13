Журналісти стверджують, що переглянули близько 300 знімків OG. Про більшість з них ще не повідомлялося в ЗМІ.

Витік "секретних документів" Пентагону міг організувати молодий службовець однієї з військових баз США, йдеться в розслідуванні The Washington Post.

Журналісти знайшли двох людей, які називають себе його друзями, і поговорили з ними на умовах анонімності.

У матеріалі "викривача" описують як "молодого харизматичного підкачаного чоловіка". Він любить зброю, вірить в Бога, цікавиться спортивними машинами і перебував у закритій спільноті на Discord під ніком OG, куди, за даними Bellingcat, вперше і "злили" "секретні матеріали" Пентагону.

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Протягом тривалого часу чоловік ділився "засекреченими матеріалами" в закритому чаті Bear vs Pig, але його знайомі, в основному неповнолітні, а також користувачі нібито з Росії та України, мало що розуміли в професійному жаргоні військових. Тоді OG почав майже дослівно розшифровувати звіти Пентагону.

Спочатку це були замітки засекречених файлів про війну Росії в Україні. За словами його знайомих, OG проводив по півдня в об'єкті Пентагону, де заборонено користуватися мобільними та іншими е-пристроями, і самостійно передруковував деякі документи.

Далі OG почав викладати фото роздруківок, які йому начебто вдалося отримати на роботі - по кілька на тиждень. Журналісти стверджують, що переглянули близько 300 знімків. Про більшість з них ще не повідомлялося в ЗМІ. "Він розумна людина. Він, звичайно, знав, що робив, коли розміщував ці документи. Це не були випадкові витоки", - сказав один із знайомих OG.

Однак коли матеріали "витекли" у мережу, OG був "дуже схвильований", розповіли його товариші. Він попросив їх видалити всю інформацію про це, бо нібито не хотів наражати їх на небезпеку.

При цьому друзі OG відкидають припущення про те, що він - російський агент або що він має проросійські погляди. Вони кажуть, що чоловік не підтримує жодну зі сторін війни і не зацікавлений у допомозі жодній державі. OG, за їхніми словами, був у ролі "ментора" - і нібито хотів, щоб вони були добре поінформовані. Він критикував американський уряд, особливо силові структури та розвідку, і говорив про "зловживання владою" та "приховування правди". Це бачення він хотів передати друзям по чату.

Журналісти пишуть, що переглянули відео, на якому нібито зображений OG. На відео чоловік у спорядженні стоїть посеред стрільбища, вигукує расистські та антисемістські образи, а потім стріляє по цілях. Крім того, сама назва чату, куди злили документи, "Thug Shaker Central" відсилає до расистських жартів, що може вказувати, в тому числі, на ідеологічні погляди його учасників.

У мережу "злили" секретні документи Пентагону - що відомо

Про "злив" документів Пентагону стало відомо 7 квітня, завдяки публікації NYT. Документи містили дані про потреби ЗСУ та спотворені оцінки США щодо українських та російських втрат.

Але пізніше в мережі почали з'являтися все нові і нові дані, які стосувалися не тільки України, але і найближчих союзників Америки. А Bellingcat зазначив, що документи "злили" ще в січні 2023-го на Discort.

Західні ЗМІ цей витік документів вже називають одним з найбільших провалів американської розвідки з моменту публікації секретних документів на сайті WikiLeaks. Politico повідомляє, що у відносинах США з союзниками почалася криза.

На розслідування витоку документів у США можуть піти місяці - чиновники поки не знають, чи була вона локалізована, або в мережі все ще циркулюють секретні документи.

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