Слідство спробує визначити масштаби витоку, оскільки чиновники поки не знають, чи був він локалізований, або в мережі все ще циркулюють секретні документи.

Розслідування уряду США щодо витоку суворо засекречених документів Пентагону, включаючи розвіддані про війну в Україні, починає набувати форми. Пентагон вивчає, як витік впливає на національну безпеку США, а Міністерство юстиції починає кримінальне розслідування щодо того, хто міг стояти за "зливом".

Як пише CNN із посиланням на трьох чиновників США, міжвідомче розслідування очолює управління розвідки і безпеки Пентагону, і на його завершення можуть піти місяці.

В основному там вивчатимть, чи були скомпрометовані будь-які джерела й методи відтоді, як документи, багато з яких позначені як "цілком таємні", були розміщені в соціальних мережах на початку цього року.

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За словами чиновників, за розслідування з боку Пентагону відповідатиме Мілансі Харріс, заступник помічника міністра оборони з питань розвідки і безпеки. Слідство також спробує визначити масштаби витоку, оскільки офіційні особи поки не знають, чи був він локалізований, або в мережі все ще циркулюють секретні документи.

Зусилля Пентагону не зосереджені на джерелі витоку, сказав один із високопосадовців відомства. Але Міністерство оборони США вивчатиме, як воно поширює суворо секретну інформацію та чи потрібно міняти тих, хто отримує її щодня.

"Занадто багато людей мають доступ до дуже конфіденційної інформації", - сказав CNN високопоставлений американський чиновник. Він додав, що "тисячі" людей, імовірно, бачили ці документи до того, як вони потрапили в інтернет.

Матеріали, що просочилися, являють собою фотографії зім'ятих і зморщених документів, ніби вони були складені й заховані в кишеню.

За словами одного з американських чиновників, хоча багато службовців схильні забирати секретну інформацію додому, той факт, що документи були складені, "говорить мені, що в цієї людини не було таких повноважень".

Витік секретних документів у США - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ стало відомо про масштабний витік секретних документів Пентагону. Вони містять широкий спектр інформації: і аналіз стану української ППО; і те, як США оцінюють успіхи ЗСУ; і навіть сценарії передачі Ізраїлем зброї Україні.

Як з'ясували дослідники з Bellingcat, матеріали потрапили в мережу ще в січні. Однак джерело зливу досі не встановлено.

В Офісі президента України стверджували, що ці опубліковані матеріали є "фотошопом" і російської ІПСО на тлі підготовки нашої країни до контрнаступу. У розвідці ж заявляли, що частина цієї інформації була зібрана з відкритих джерел.

Тим часом у Держдепі США заявили, що витік у мережу секретних документів Сполучених Штатів Америки щодо України ніяк не впливає на надання їй допомоги у боротьбі з вторгненням Росії.

Спецслужби США вважають, що витік стався саме в них, а не в когось із союзників, Пентагон шукає його джерело.

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