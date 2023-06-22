За попередньою інформацією, в зоні пошуків зниклого батискафа виявлено два фрагменти його уламків.

У зоні пошуків зниклого в Атлантиці батискафа "Титан", який доставляв туристів до затонулого "Титаніку", виявлені непізнані уламки, експерти оцінюють інформацію.

За попередньою інформацією, в зоні пошуків зниклого батискафа виявлено два фрагменти його уламків, повідомляє Sky News.

Експерт-рятувальник Девід Мірнс, який знайомий з двома пасажирами батискафа, стверджує, що берегова охорона не "використовує такі фрази, якщо тільки немає шансів знайти людей живими". Поле уламків вказує, що підводний апарат зруйнувався. За його словами, знайдені фрагменти – це посадкова рама і задня кришка субмарини, але корпус поки не виявлений.

"Поле уламків має на увазі руйнування підводного апарату. Це дійсно як би вказує на найгірший сценарій, який є катастрофічним", - додав Мірнс.

Як пише Rzeczpospolita, берегова охорона заявила, що уламки човна, що лежать на морському дні поруч з уламками "Титаніка", були виявлені дистанційно керованим ROV канадського торгового судна Horizon Arctic, яке прибуло минулої ночі до місця аварії "Титаніка". Він був завантажений допоміжним обладнанням, а також мав дистанційно керований підводний апарат Odysseus 6k, здатний занурюватися на глибину до 6 км. Його також можна використовувати для видобутку предметів з дна океану.

Видимість внизу обмежена лише кількома метрами. Пошуки тим складніші, що в разі відключення електроенергії сильні підводні течії могли змістити "Титан" на відстань до 30 км.

Фахівці відзначають, що "Титан" міг вибухнути в результаті руйнування корпусу, тільки такий сценарій міг пояснити розкидані по великій площі уламки.

22:00. Компанія-оператор зниклого підводного човна "Титан" заявила, що вважає членів екіпажу судна загиблими.

OceanGate Expeditions, пише CNN, повідомила, що всі п'ятеро людей, які перебували на підводному човні, на думку компанії, загинули.

На борту "Титана" перебували британський бізнесмен Хеміш Хардінг, бізнесмен із Пакистану Шахзада Давуд та його 19-річний син, а також засновник компанії OceanGate Стоктон Раш та французький дослідник Поль-Анрі Наржоле.

"Ці люди були справжніми дослідниками, які розділяли особливий дух пригод та глибоку пристрасть до дослідження та захисту Світового океану. Наші серця з цими п'ятьма душами та кожним членом їхніх сімей у цей трагічний час", - заявили там.

Зникнення батискафа "Титан" - деталі

19 червня в Атлантичному океані пропав батискаф з туристами, які оглядали уламки"Титаніка". Невеликі підводні човни іноді доставляють багатих туристів і експертів, охочих своїми очима побачити знаменитий "Титанік".

Сьогодні на батискафі, зниклому поруч з уламками "Титаніка", по розрахунками вже закінчився кисень. Оскільки батискаф занурився під воду вранці в неділю, до нинішнього моменту ці запаси вже повинні бути вичерпані.

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