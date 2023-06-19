Сумнозвісний лайнер, ймовірно, став причиною загибелі ще кількох людей через 111 років після власного потоплення.

В Атлантичному океані зник батискаф з туристами, які оглядали уламки "Титаніка". Як розповіли представники американської берегової охорони журналістам BBC News, зараз неподалік від узбережжя острова Ньюфаундленд проводиться пошуково-рятувальна операція.

Видання зазначає, що невеликі підводні човни іноді доставляють багатих туристів і експертів, охочих своїми очима побачити знаменитий "Титанік".

Зниклий батискаф належить компанії OceanGate Expeditions, яка спеціалізується на глибоководних експедиціях. Компанія підтвердила, що на борту були люди.

"Ми вивчаємо і мобілізуємо всі варіанти, щоб безпечно повернути екіпаж. Вся наша увага зосереджена на членах екіпажу підводного апарату і їхніх сім'ях", – йдеться в повідомленні компанії.

Як з'ясували журналісти, туристи платять OceanGate Expeditions по 250 000 доларів за восьмиденну експедицію, в програму якої входять такі занурення в батискафі безпосередньо до місця затоплення знаменитого лайнера.

Зниклий батискаф може вмістити до п'яти осіб - пілота, трьох туристів і "експерта по контенту", під яким, ймовірно, мається на увазі гід. Повне занурення до місця аварії, включаючи приземлення і спливання, займає в цілому вісім годин.

Скільки людей перебувало в батискафі цього разу, компанія не уточнює.

Загибель "Титаніка"

Пасажирський лайнер "Титанік" затонув під час свого першого ж рейсу через Атлантичний океан в ніч з 14 на 15 квітня 1912 року після зіткнення з айсбергом. В результаті катастрофи загинули від 1490 до 1635 осіб, врятувати вдалося 712 осіб.

Уламки лайнера лежать на глибині близько 3800 метрів в Атлантичному океані приблизно в 600 км на схід від канадського острова Ньюфаундленд. Вперше їх змогли виявити тільки в 1985 році.

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