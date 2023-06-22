Запасів кисню було на чотири доби. Цей час вже минув.

На батискафі, зниклому поруч з уламками "Титаніка", за розрахунками вже закінчився кисень. Глибоководне судно досі не знайдено. Про це пише CNN.

За інформацією видання, підводний апарат починав кожне своє занурення з запасами повітря на 96 годин, тобто рівно на чотири дні. Оскільки батискаф занурився під воду вранці в неділю, до нинішнього моменту ці запаси вже повинні бути вичерпані.

У вівторок і середу рятувальні команди ще чули під водою якісь удари, які, ймовірно, були сигналом лиха з батискафа. Однак виявити джерело сигналу поки не вдалося.

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"Нам потрібне диво. Але дива трапляються", - заявив напередодні океанограф і експерт з пошуків у воді Девід Галло.

В даний час пошуки батискафа ведуть безліч фахівців. Над зоною пошуків кружляють пошукові літаки, а глибини океану досліджують дистанційно керовані апарати. У середу до місця зникнення батискафа прибув канадський катер берегової охорони John Cabot, оснащений спеціальними гідролокаторами. ВМС США відправили підйомну систему, яка зможе підняти з глибини важкі предмети, щоб оперативно дістати батискаф, коли його знайдуть.

Район пошуку зниклого підводного апарату становить близько 30 тисяч квадратних кілометрів, тобто дорівнює площі Харківської або Чернігівської області. Причому шукати доводиться на глибинах до 4 км.

Головною проблемою рятувальників в даному випадку є не стільки сама глибина, скільки неможливість помітити апарат інакше як за допомогою ехолокатора. Причому, щоб отримати чітке зображення апарату на моніторі локатора, сонар повинен знаходиться по можливості прямо над зниклим батискафом, кажуть фахівці.

За даними ЗМІ, які не були підтверджені офіційно, на борту зниклого батискафа знаходяться генеральний директор і засновник компанії OceanGate, що організувала цю експедицію, Стоктон Раш, британський бізнесмен Хеміш Хардінг, пакистанський мільярдер Шахзада Дауд і його син Сулеман Дауд, а також французький дайвер Поль-Анрі Нарголе.

Раніше УНІАН повідомляв, що радник OceanGate Expeditions урядову бюрократію в тому, що вона сповільнила початок пошукових робіт. За його словами, берегова охорона довгий час не дозволяла задіяти обладнання і людей у пошуках.

Однак урядовці стверджують протилежне. За їх словами, це сама компанія-організатор зволікала вісім годин перш, ніж повідомити про зникнення батискафа.

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