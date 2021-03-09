Журналісти розповіли про резиденції, автомобілі та літаки Лукашенка.

Телеграм-канал NEXTA-Live, який висвітлював протести в Білорусі, опублікував фільм "Лукашенко. Золоте дно".

Читайте такожМіжнародний олімпійський комітет не визнав сина Лукашенка президентом НОК БілорусіВідео доступне на Youtube.

Журналісти розповіли про резиденції Лукашенка - як офіційні, так і "подаровані" близькими бізнесменами, пише Радіо Свобода.

Описується парк з автомобілями за сотні тисяч і навіть мільйони доларів. Також стало відомо про літаки і вертольоти, на яких Лукашенко минулого року літав над Мінськом під час протестів.

За словами авторів стрічки, з 2014 року Євросоюз виділив білоруській владі 4 мільярди євро, велика частина яких пішла на особисті потреби Лукашенка.

У фільмі перераховані білоруські та зарубіжні бізнесмени - Михайло Гуцерієв, Ігор Макаров, Олексій Олексін, Павло Топузідіс, брати Каричі, які отримують ексклюзивні умови ведення бізнесу в обмін на цінні "подарунки" Лукашенка.

Телеграм-канал NEXTA-Live: що відомо

Засновники каналу Степан Путило і Роман Протасевич знаходяться в списку осіб, причетних до терористичної діяльності.

В їх відношенні винесли постанови про залучення їх в якості обвинувачених в організації масових заворушень і групових дій, грубо порушують громадський порядок, - ст. 293, ст. 342 Кримінального кодексу Білорусі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН