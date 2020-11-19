Як відомо, їх звинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу.

Комітет державної безпеки Білорусі вніс засновника і екс-редактора телеграм-каналу NEXTA-Live, який висвітлював протести в Білорусі, в список організацій і фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності.

Читайте такожВагітній мінчанці дали 25 діб арешту за участь у протестахПерелік опубліковано на сайті КДБ.

Степан Путило і Роман Протасевич останні в списку осіб, причетних до терористичної діяльності.

Як відомо, їх звинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу.

Вибори і протести в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

Згідно з офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, його основний опонент Світлана Тихановська - 10,1%, інших трьох кандидатів підтримали менш як 2%.

Тисячі жителів Білорусі, незгодних з підсумками виборів, вийшли на акції протесту, відбулися зіткнення з силовиками. 11 серпня в країні оголосили загальнонаціональний страйк.

У перші дні учасників акцій жорстоко розігнав міліцейський спецназ, тисячі людей затримали, багатьох з них під час затримання і в СІЗО сильно били.

Європейський Союз не визнав результатів виборів президента Білорусі і вважає Лукашенко не легітимним президентом.

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Автор: Людмила Жерновська