Обвинувачені перебувають у міжнародному розшуку.

Засновника та екс-редактора телеграм-каналу NEXTA-Live, який висвітлював протести в Білорусі, звинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу.

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Про це повідомляє TUT.BY.

Відносно Степана Путило і Романа Протасевича винесли постанови про залучення їх як обвинувачених в організації масових заворушень і групових дій, які грубо порушують громадський порядок - ст. 293, ст. 342 Кримінального кодексу Білорусі, повідомляють в СК Білорусі.

«Крім цього, стосовно вказаних осіб порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 130 Кримінального кодексу Білорусі у зв'язку з вчиненням умисних дій, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі за ознакою фахової приналежності, яка стосується двох професійно-соціумных груп — представників влади і правоохоронців, з серпня по вересень поточного року з допомогою створених і керованих ними телеграм-каналів», — додали у відомстві.

Видання зазначає, що обвинувачені Степан Путило і Роман Протасевич перебувають у міждержавному розшуку. А Telegram-канал NEXTA-Live і логотип NEXTA визнані судом екстремістськими матеріалами.

Вибори та протести в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

Згідно з офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, його основний опонент Світлана Тихановська - 10,1%, інших трьох кандидатів підтримали менш як 2%.

Тисячі жителів Білорусі, незгодних з підсумками виборів, вийшли на акції протесту, відбулися зіткнення з силовиками. 11 серпня в країні оголосили загальнонаціональний страйк.

У перші дні учасників акцій жорстоко розігнав міліцейський спецназ, тисячі людей затримали, багатьох з них під час затримання і в СІЗО сильно били.

Європейський Союз не визнав результатів виборів президента Білорусі та вважає Лукашенко не легітимним президентом.

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Автор: УНІАН