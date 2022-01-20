Так званий білоруський "лідер" стверджує, що переніс новий штам коронавірусу на ногах.

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що знову перехворів на коронавірус COVID-19 і цього разу переніс новий штам – "Омікрон".

Лукашенко на зустрічі з російським чиновником сказав, що помітив повторне зараження коронавірусом тільки тоді, коли здав тест, пише БЕЛТА.

Так званий білоруський "лідер" додав, що переніс" Омікрон" на ногах й помітив тільки наприкінці.

"Ми помічаємо, що цей "Омікрон" – це зовсім інший вірус. Може, я підозрюю, що ми скотилися вже до звичайного грипу. Я кажу це як людина, яка сама вдруге – вже цим "Омікроном" – перехворіла. Він пневмонії не дає", – поділився "президент".

Читайте такожОмікрон перетворить COVID-19 на сезонне захворювання – ГейтсНагадаємо, наприкінці липня 2020 року Олександр Лукашенко стверджував, що безсимптомно перехворів на COVID-19. Тоді він теж говорив, що переніс коронавірусну хворобу на ногах.

Пандемія коронавірусу стартувала в березні 2020 року, вірус мутував, зокрема, спочатку з'явився його варіант під назвою "Дельта", а пізніше – "Омікрон".

"Омікрон" вперше знайшли на початку листопада 2021 року на півдні Африки. Пізніше новий штам коронавірусу поширився світом і був виявлений в десятках країн, в списку є Білорусь і Україна.

З'явилися чутки, що "Омікрон" є останнім варіантом COVID-19, і після нього пандемія закінчиться. У Всесвітній організації охорони здоров'я таку інформацію про новий штам спростували.

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