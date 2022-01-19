"Омікрон" здатний призводити до госпіталізації і смерті, а також стрімко поширюватися серед найбільш вразливих верств населення.

У Всесвітній організації охорони здоров'я спростовують чутки про те, що "Омікрон" – це останній варіант COVID-19, і пандемія з ним закінчиться.

Як повідомляють "Новини ООН", за словами представників ВООЗ, це не відповідає дійсності, оскільки при нинішньому рівні поширення нічого виключати не можна.

За даними Організації, за останній тиждень кількість нових випадків COVID – 19 зросла на 20 відсотків - за минулі сім днів захворіли 19 млн осіб. У ВООЗ нагадують, що ці цифри відображають тільки офіційно зареєстровані випадки, і реальна кількість може бути набагато вищою. Показник смертності залишився без змін і склав приблизно 45 тисяч.

"Омікрон" продовжує свою ходу по планеті... в деяких країнах пік захворюваності, можливо, пройдений, і це вселяє надію на те, що найгірше позаду. Але жодна країна ще не може вважати, що небезпека минула", – зазначив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

Особливе занепокоєння у нього викликає ситуація в країнах з низьким охопленням вакцинацією. Нещеплені від COVID-19, нагадав він, більшою мірою схильні до ризику тяжкого перебігу хвороби та її летального результату.

"Омікрон", можливо, в середньому і викликає менш важкі форми інфекції, проте помилково вважати його менш небезпечним.

"Подібне ставлення негативним чином позначається на заходах по боротьбі з пандемією і може коштувати нам втрачених життів", – попередив глава ВООЗ.

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За його словами, "Омікрон" здатний призводити до госпіталізації і смерті, а також стрімко поширюватися серед найбільш вразливих верств населення. Для багатьох країн, як прогнозують у ВООЗ, наступний тиждень буде критичним - стане ясно, чи впоралася система охорони здоров'я із збільшеним навантаженням, пов'язаним з поширенням значно заразнішого варіанту.

Відносно введення бустерних доз вакцин від COVID-19 провідний науковий співробітник організації Сумія Свамінатан повідомила, що нині немає ніяких даних про необхідність введення бустерів дітям і підліткам. За її словами, на цьому тижні експерти ВООЗ зберуться, щоб обговорити питання, пов'язані з необхідністю додаткових доз і їхньою роллю в зниженні смертності від COVID-19.

На запитання про небезпеку зараження коронавірусною інфекцією домашніх тварин у ВООЗ зазначили, що низка тварин можуть бути інфіковані SARS-CoV-2.

"І, природно, така можливість існує, ми називаємо це "зворотним зоонозом". А потім тварини можуть знову заражати людей. Ризик подібного розвитку подій низький, але ми постійно спостерігаємо за цим", - додали в Організації.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у МОЗ назвали основні симптоми нового штаму коронавірусу та розповіли, як розпізнати "Омікрон".

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