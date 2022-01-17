За його словами, вдовж білоруського кордону розташовано "підрозділи Національної гвардії з націоналістів-радикалів".

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що біля кордонів країни "йде нарощування військового контингенту України".

Про це він заявив, заслуховуючи доповідь про задум спільного оперативного навчання збройних сил Білорусі та Росії, повідомляє БЕЛТА.

"Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи Національної гвардії з націоналістів-радикалів. Це ще гірше, ніж натовські військовослужбовці. І це все в безпосередній близькості від державного кордону нашої країни. Знову ж таки, під виглядом того, що боротимуться з мігрантами. Та мігранти туди навіть у страшному сні не потраплять. Вони туди не йдуть і не збираються в Україну йти, ми це чудово розуміємо", - сказав Лукашенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Олександр Лукашенко роздав свої "президентські" премії діячам культури й мистецтв у Мінську. Під час чергового виходу на сцену політик потрапив у дивну ситуацію. Він намагався вручити букет чоловіку без рук.

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