За її словами, це буде пов'язано з рівнем підготовки ЗСУ.

Конгресвумен-демократ і співголова Українського кокусу нижньої палати Конгресу Марсі Каптур вважає, що ймовірність нових поставок Збройним силам України систем Patriot залежить від рівня їх підготовки.

Так вона відповіла на запитання журналістки "Голоси Америки" про те, чи є ймовірність передачі додаткових систем. "Я вважаю, що один з найважливіших аспектів, пов'язаних зі складними системами озброєнь, подібними до цієї, - отримання належної підготовки тими, хто буде ними керувати. Це має відбуватися поступово", - сказала Каптур.

"Не можна розраховувати на диво, яке станеться за одну ніч, але, думаю, і українські, і американські військові розуміють, які саме зусилля від них потрібні", - сказала вона.

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Конгресвумен підкреслила, що вражена роботою української армії. "Так само як і весь інший світ - не думаю, що знаю кого-небудь, хто б розраховував, що українські військові не тільки протримаються 11 місяців, але і будуть відвойовувати свої території і ті населені пункти, які були захоплені Росією ще в 2014 році. І український народ, і його військові вселяють впевненість. І я знаю, що світ знайде спосіб допомогти Україні виграти цю війну", - додала Каптур.

Pattriot для України

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня стало відомо, що Сполучені Штати Америки підготували новий пакет військової допомоги для України. У ньому є батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot з боєприпасами.

За даними ЗМІ, українські військовослужбовці вже прибули на базу Збройних сил США в штаті Оклахома, де пройдуть навчання щодо використання цих систем.

Колумніст Forbes Пол Іддон переконаний, що для російського диктатора Володимира Путіна буде вкрай важливо знищити ЗРК Patriot.

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