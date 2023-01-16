До США на навчання прибули приблизно 100 українських військових.

Українські військові прибули на базу Збройних сил США в штаті Оклахома, де проходитимуть навчання з використання системи протиракетної оборони Patriot.

Як повідомив журналіст Fox News Вестфілд Остін у Twitter, літак зі 100 українськими військовими вже приземлився в аеропорту Форт Сілл.

Навчальний курс військових ЗСУ триватиме кілька місяців і включатиме теоретичні заняття, роботу з тренажерами, і безпосередньо з системою Patriot.

Відео дня

Система Patriot для України

21 грудня 2022 року в США оголосили про передачу Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійшла система ППО Patriot.

Після цього Пентагоні заявили, що незабаром розпочнуть навчання з використання системи Patriot для українських військових.

При цьому аналітик дослідницького інституту ім. Катона Джордан Коен висловив думку, що українські військові зможуть почати використовувати надані США комплекси ППО Patriot не раніше кінця весни 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: