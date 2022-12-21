Україні нададуть ЗРК, боєприпаси та інше озброєння.

У новому пакеті військової допомоги Україні від США на суму 1,85 мільярда доларів передбачається надання батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot із боєприпасами.

Американська журналістка Лара Селігман опублікувала список озброєння, яке увійде до нового пакету допомоги. Зазначається, що Україні передадуть боєприпаси для HIMARS, снаряди для артилерії та багато іншого.

У межах допомоги на 1 мільярд доларів, які своїм указом виділив президент США Джо Байден, окрім ЗРК Patriot Україні передадуть:

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боєприпаси для HIMARS;

500 високоточних артснарядів 155 мм;

10 мінометів 120 мм і 10 тисяч снарядів до них;

по 10 мінометів 60 і 82 мм;

37 авто із захистом від мін Cougar;

120 броньовиків HMMWV;

шість броньованих ваговозів;

ракети HARM;

високоточне авіаційне озброєння;

понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

підривні боєприпаси;

засоби й приціли нічного бачення;

тактичні захищені засоби зв’язку;

броню.

Водночас у межах додаткових 850 мільйонів доларів, які виділяє Пентагон у межах ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative, Україна отримає:

45 тисяч артснарядів 152 мм;

20 тисяч артснарядів 122 мм;

50 тисяч снарядів 122 мм для систем "Град";

100 тисяч танкових снарядів 125 мм;

термінали супутникового зв’язку SATCOM.

Крім того, до цього пакету увійде фінансування для навчання українських захисників та підтримання військового обладнання в бойовому стані.

Військова допомога США Україні

З початку повномасштабної війни Росії проти України Сполучені Штати надали Україні озброєння на мільярди доларів.

За даними ЗМІ, під час візиту у Вашингтон українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським повторно проситиме Джо Байдена і його команду надати Україні ракети ATACMS з дальністю польоту до 300 кілометрів. Окрім ATACMS, українська делегація також проситиме безпілотники Gray Eagle і Reaper.

Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість розширення своєї військової підтримки України через побоювання Києва про нову спробу Росії захопити столицю вже в січні. На додачу до остаточного доопрацювання планів по відправці системи протиракетної оборони Patriot, адміністрація Байдена також розглядає можливість відправки інших озброєнь.

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