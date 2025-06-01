Сім'ї Віткоффа і Трампа разом будують криптоімперію.

Приятель президента США Дональда Трампа з гольфу та забудовник із Нью-Йорка Стів Віткофф мав би опікуватися розв'язанням деяких із найскладніших світових проблем, але ситуація поки що не змінилася. Йдеться про війну між Ізраїлем і ХАМАС, вторгнення Росії в Україну та ядерні амбіції Ірану.

Видання The Times пише, що в подорожах світом посла Трампа з особливих доручень супроводжують один або два помічники. При цьому він використовує свої зв'язки у сфері нерухомості для зустрічей із високопоставленими чиновниками.

Віткоффа неодноразово звинувачували в тому, що він дозволяє Володимиру Путіну грати з ним і повторює російські тези. На одній із зустрічей із російським диктатором його критикували за те, що він покладався на кремлівського перекладача.

Відео дня

"Він приходить на зустріч із Путіним без помічника, він приходить на зустрічі з іранцями без помічників, його не інструктують - я маю на увазі, це просто безумство. Але відповідальність лежить на президенті. Я думаю, що будь-який нормальний президент уже смикнув би цього хлопця і сказав: "Ти ганьбиш мою країну", - сказав неофіційний радник Трампа із зовнішньої політики.

Високопоставлений співробітник Білого дому сказав, що Віткоффа інформують кілька різних людей, і він перебуває в постійному контакті з іншими членами адміністрації, включно з держсекретарем Марко Рубіо і віце-президентом Джей Ді Венсом.

Тим часом син Віткоффа, 32-річний Зак, проводить зустрічі з тими ж іноземними урядами, з якими веде переговори його батько. Віткофф-молодший продає криптовалюту, якою спільно володіють його сім'я і Трампи, що може принести родині президента сотні мільйонів доларів.

Цей очевидний конфлікт інтересів зробив Віткоффа-старшого ворогом не тільки серед його політичних опонентів, а й в орбіті Трампа. Вони звинувачують його в підступності і вказують на те, що Віткофф досі не розв'язав жодної ввіреної йому проблеми. Водночас 68-річний Віткофф зберігає підтримку основної частини чиновників, а також президента Трампа.

Міжнародна політика Трампа

Команда президента США Дональда Трампа занурилася в гарячковий дипломатичний бліц, прагнучи розв'язати одночасно чотири найбільші кризи у світі. При цьому в реальності в Україні та секторі Газа і за його межами повна впевненість Трампа у своїх здібностях укладати угоди поки що не підкріплена результатами.

Зі свого боку CNN пише, що підсумок війни в Україні зараз залежить не від ситуації на фронті, а від політичних маневрів навколо Трампа. Аналітики вважають, що саме його позиція може стати вирішальною у спробах припинити війну.

Вас також можуть зацікавити новини: