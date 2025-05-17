Він зазначив, що зупинити Путіна може тільки загроза стабільності його режиму і перспектива втрати влади, а не переговори в Стамбулі.

Підсумок зустрічі делегацій України та РФ у Стамбулі лише один - дві тисячі військовополонених повернуться додому, однак домовленість "продовжити контакти" нікого ні до чого не зобов'язує, і ця заява адресована насамперед Білому дому.

Про це пише оглядач "Німецької хвилі" Костянтин Еггерт. Він зазначив, що Україні дуже важливо зберегти нормальні відносини зі США, щоб не переривався потік допомоги, насамперед військової. А "російській диктатурі важливо підтримувати ілюзію готовності до взаємодії з Україною та обговорювати якийсь абстрактний мир", зазначив Еггерт.

Інакше, як зазначив оглядач, у Кремлі побоюються, що в Білому домі можуть вирішити, що мати справу з РФ безглуздо і застосувати нові, більш болючі санкції.

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"Зупинити Путіна може тільки загроза стабільності його режиму і перспектива втрати влади. Сьогодні вона не проглядається. Охочих завербуватися воювати за 5 млн руб поки що достатньо", - зазначив Еггерт.

Поставлена на військові рейки російська економіка працює в три зміни, зазначив оглядач, тому "Путін не відступить від початкових намірів поневолити Україну", переговори в Стамбулі "лише підтвердили це".

Переговори в Стамбулі

В Офісі президента назвали причину, чому Путін відмовився від переговорів із Зеленським у Стамбулі. Крім іншого Путін відправив у Стамбул делегацію низького рівня, намагаючись принизити американців.

Водночас 16 травня на переговорах російська делегація на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським озвучувала неприйнятні вимоги і погрози щодо українських територій.

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