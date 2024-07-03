'Зробив дурницю': Байден зізнався, що ледь не заснув на дебатах з Трампом

За його словами, це відбулося через зміну часових поясів напередодні дебатів.

Президент США Джо Байден зізнався, що майже заснув під час нещодавніх дебатів з Дональдом Трампом.

Про це Байден заявив під час виступу на заході в Макліні, штат Вірджинія, передає Reuters. Як пояснив президент, його виступ під час президентських дебатів був не найкращим нібито через зміну часових поясів після двох закордонних поїздок на початку червня.

"Я провів не найкращий вечір, але справа в тому, що я зробив дурницю. Я вирішив подорожувати навколо світу, кілька разів, пройшовши приблизно 100 часових поясів до дебатів. Не послухав свою команду, і коли повернувся, то ледь не заснув на сцені. Це не виправдання, це пояснення", - сказав він. Відео дня

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Чинний президент США Джо Байден втрачає підтримку спонсорів після провальних дебатів. За даними Financial Times, деякі донори вже розмірковують про те, кого вони могли б підтримати, якщо Байден піде у відставку.

Байден у суботу провів зустріч зі спонсорами у Нью-Йорку, на якій визнав, що "провів не найкращий вечір", і розуміє занепокоєння донорів. Водночас президент США заявив, що "у виборців була інша реакція", і після дебатів опитування показують невелике підвищення рейтингу.

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