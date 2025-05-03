Українські військовослужбовці приєднаються до приблизно 1000 військовослужбовців збройних сил Великої Британії.

ЗСУ візьмуть участь у військовій ході, присвяченій 80-річчю Дня Перемоги в Європі, який знаменує закінчення війни на континенті під час Другої світової війни.

Українські військовослужбовці приєднаються до приблизно 1000 військовослужбовців збройних сил Великої Британії, включно із солдатами на конях і військовими оркестрами, щоб символізувати "всесвітню підтримку їхньої тривалої боротьби за свободу" проти РФ, ідеться в заяві уряду, передає Reuters.

"У розпал першої повномасштабної війни в Європі після Другої світової війни цілком доречно, що Збройні сили України, які наразі б'ються на передовій свободи, представлені на заході в понеділок", - сказав міністр оборони Джон Хілі в заяві.

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Британія планує різні заходи напередодні річниці, включно з військовим парадом і повітряним парадом, кульмінацією якого стане служба подяки в четвер у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на якій має бути присутня королівська сім'я.

Велика Британія підтримує Україну

Британія від початку війни рішуче підтримує Україну, надаючи мільярди фунтів у вигляді військової допомоги та запроваджуючи широкомасштабні санкції щодо російських організацій та осіб, щоб покарати Москву за конфлікт.

20 квітня Велика Британія звернулася до Путіна щодо припинення вогню і закликали його не обмежуватися одним днем "перемир'я".

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