Трамп оголосив 8 травня Днем перемоги США у Другій світовій

Американський лідер зауважив, що відтепер США відзначатимуть ці дві дати.

Президент США Дональд Трамп оголосив перемогу Сполучених Штатів у двох світових війнах і оголосив дати відзначення.

Як заявив Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social, США зробили набагато більше, ніж будь-яка інша країна для перемоги у Першій та Другій світових війнах.

"Я перейменовую 8 травня на День Перемоги у Другій світовій війні та 11 листопада на День Перемоги у Першій світовій війні. Ми виграли обидві війни, ніхто не був поруч з нами за силою, хоробрістю чи військовим блиском, але ми ніколи нічого не святкуємо - це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити! Ми знову почнемо святкувати наші перемоги", - сказав він.

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День перемоги - сакральна дата Путіна

Як повідомляв УНІАН, День перемоги 9 травня має особливе значення для російського диктатора Володимира Путіна. Це не лише державне свято, а й ключовий елемент його політичної легітимності та пропаганди.

Путін використовує цей день для демонстрації військової потуги Росії, зміцнення національної єдності та просування ідеї "історичної місії" Росії. Парад на Красній площі є символом непереможності держави та її армії.

У 2025 році парад на Красній площі відзначатиме 80-ту річницю перемоги у Другій світовій війні. Очікується участь представників понад 20 країн, включаючи міністра оборони Індії Раджнатха Сінгха, який замінить прем'єр-міністра Нарендру Моді. Також підтвердили свою присутність президенти Білорусі, Сербії та Словаччини.

Підготовка до параду проходить в умовах посилених заходів безпеки через побоювання можливих атак, включаючи використання безпілотників. Експерти зазначають, що навіть проліт беззбройного дрона над Красною площею під час заходу, особливо за присутності високопоставлених гостей, таких як Сі Цзіньпін, може стати серйозним ударом по іміджу Путіна.

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