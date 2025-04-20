У Британії закликали Путіна не обмежуватися одним днем "перемир'я".

Велика Британія закликала російського диктатора Володимира Путіна не обмежуватися одноденною паузою в рамках "великоднього перемир'я", а піти на повне припинення вогню в Україні. Відповідну заяву поширило Міністерство закордонних справ Сполученого Королівства, повідомляє Reuters.

"Україна взяла на себе зобов'язання щодо повного припинення вогню. Ми закликаємо Росію зробити те саме", - сказав представник МЗС Великої Британії.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що пауза дасть змогу провести переговори щодо справедливого і міцного миру.

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"Зараз настав час для Путіна продемонструвати серйозність своїх намірів щодо миру, поклавши край своєму жахливому вторгненню", - додали в міністерстві.

Пропозиція Зеленського продовжити перемир'я

Як писав УНІАН, 19 квітня російський диктатор Путін оголосив "великоднє перемир'я" до 00:00 21 квітня.

У відповідь президент України Володимир Зеленський запропонував продовжити припинення вогню на 30 днів, якщо Росія дійсно дотримуватиметься перемир'я. За його словами, Україна діятиме дзеркально, якщо РФ готова приєднатися до формату безумовної тиші.

Аналітики ISW вважають, що перемир'я навряд чи триватиме. На їхню думку, Путін своїм "великоднім перемир'ям" домагається дискредитувати Україну і домогтися прихильності США.

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