За словами журналістів, схоже,що США відмовилися від операції "Вартовий процвітання".

Операція багатонаціональної коаліції під проводом США "Вартовий процвітання" (OPG), що була започаткована в грудні 2023 року у відповідь на напади хуситів на комерційне судноплавство у південній частині Червоного моря, не спрацювала. Про це йдеться у статті The Telegraph.

Зазначається, що метою операції було забезпечення єдиного міжнародного фронту, який би стримував хуситів від подальших нападів. Також це мало заспокоїти судноплавні компанії, які з міркувань ризику і пов'язаних з ним витрат на страхування вже починали обходити довгий маршрут навколо мису Доброї Надії.

Однак, за словами журналістів, хуситів це не зупинило. Вони продовжували обстрілювати все – від кораблів до іранських зерновозів і російських суден "тіньового флоту". Це призвело до операції "Посейдон Арчер", що розпочалася в січні 2024 року і передбачала контрудари США і Великої Британії по об'єктах хуситів. Але ці спроби також провалились.

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Починаючи з січня, кількість атак не лише постійно зростала, але й диверсифікувалася. До безпілотників і крилатих ракет додалися захоплення суден і балістичні ракети. У квітні вперше був застосований наземний безпілотник, і з того часу спостерігається постійне зростання використання цього методу. Нещодавно хусити почали супроводжувати свої атаки вогнем зі стрілецької зброї з швидкохідних катерів. За останні кілька тижнів кількість атак збільшилася, перевищивши середній показник у 2,5 атаки на тиждень.

За словами авторів, навіть Росія наразі не хоче ризикувати. На початку цього місяця російські танкери "Арпус" і "Арлан" могли б пройти через Суецький канал. Однак вони перевантажили нафту на занадто велику "Золоту перлину", яка обігнула мис.

Танкер під грецьким прапором Sounion став останньою жертвою, на яку в середу було здійснено чотири напади, що призвело до пожежі на борту. Французький військовий корабель з місії "Аспідес" прийшов на допомогу, знищивши надводний безпілотник, що наближався. Потім було врятовано екіпаж. "Чудова робота, за винятком того, що зараз корабель покинутий і, згідно з даними Об'єднаного морського інформаційного центру (JMIC), знаходиться між Еритреєю та Єменом. Якщо на нього знову нападуть або він сяде на мілину, 150 000 тонн нафти стануть п'ятим за величиною розливом нафти в історії. Це буде як Exxon Valdez помножити на чотири", – пишуть автори.

Те, що на допомогу прийшов корабель ЄС, не дивно. Незважаючи на мізерні військово-морські ресурси ЄС, вони єдині наразі там присутні. У радіусі 500 миль немає жодного корабля "Вартового процвітання". Ще в травні, коли авіаносець USS Dwight D Eisenhower був присутній, США мали 12 військових кораблів на станції, що забезпечували поєднання ракетних пікетів і супроводу. Зараз немає жодного.

"З точки зору Великої Британії, причина проста: у нас не вистачає кораблів, точніше, не вистачає кораблів, які перебувають в робочому стані. У США все складніше, тому що у них є кораблі, але вони просто вирішили не відправляти жодного… ВМС США оголосили, що, можливо, доведеться припаркувати 17 допоміжних кораблів підтримки через проблеми з екіпажами", – пишуть автори.

Зазначається, що вперше за багато років західна частина Тихого океану залишилася без авіаносця. Хоча США могли б мати кораблі в Червоному морі, якби захотіли: "Висновок може бути тільки один: США відмовилися від операції "Вартовий процвітання". Вона не стримувала хуситів і не заспокоювала судноплавство, тому вони можуть піти і зайнятися чимось іншим", – йдеться у публікації.

Вказано, що вливає бажання уникнути ескалації у відносинах з Іраном, тому удари "Посейдон Арчер" були точковими і досить обмеженими. До того ж ринок морських перевезень до певної міри пристосувався до нових умов. Наразі вони заробляють непогані гроші, але наслідки для довкілля, пов'язані з додатковим пробігом, означають, що вони зрештою віддадуть перевагу поверненню назад через Суецький канал. Поки що обхід навколо мису є лише новою нормою.

"Ми сподіваємося, що США витягнуть нас з цієї ями… Сподіваємо, що есмінець "Теодор Рузвельт", який вже більше місяця перебуває в Перській затоці, ось-ось перейде до Червоного моря і продовжить там, де зупинився Ейзенхауер. Немає жодних гарантій, що це спрацює так само, як і раніше, але просто здатися, поки шукається політичне чи фінансове рішення – це майже невимовно велике відхилення від історичного морського мислення США. Свобода судноплавства закладена в ДНК ВМС США – зараз не найкращий час для найпотужнішого флоту світу відмовлятися від цього ключового принцип", – підсумовує автор.

Свавілля хуситів в Червоному морі

Раніше УНІАН писав, що у Червоному морі єменські хусити атакували два танкери, один з яких прямував із РФ до Китаю. Судно атакували за допомогою водних засобів та балістичної ракети.

Також журналісти заявляли, що Росія готувалася поставити ракети та інше військове обладнання повстанцям-хуситам у Ємені, але в остаточний момент відмовилася від цього на тлі закулісних зусиль США і Саудівської Аравії.

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