Росія розглядала озброєння і консультування хуситів як спосіб помститися адміністрації Байдена.

Росія готувалася поставити ракети та інше військове обладнання повстанцям-хуситам у Ємені наприкінці минулого місяця, але в остаточний момент відмовилася від цього на тлі закулісних зусиль США і Саудівської Аравії.

Як повідомили CNN численні джерела, знайомі з ситуацією, саудівці застерегли Росію від озброєння одного зі своїх головних супротивників, дізнавшись про такі плани.

США, які брали участь у кількох дипломатичних зусиллях із запобігання постачанню зброї РФ підтримуваним Іраном повстанцям, окремо попросили саудівців допомогти переконати Москву не продовжувати ці зусилля.

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Високопоставлений американський чиновник відмовився обговорювати деталі планів Росії з озброєння хуситів. Але він сказав, що США розглядають будь-яку спробу третьої сторони підтримати постачання зброї хуситам "як таку, що суперечить цілям, які ми переслідуємо", коли йдеться про досягнення міцного мирного врегулювання в Ємені між хуситами і саудівцями та сприяння стабілізації регіону. Ба більше, участь хуситів у таких збройових угодах "продемонструвала б нам відсутність прихильності" хуситів до мирних переговорів, сказав чиновник.

За словами чиновника, наразі хусити "судячи з усього, дедалі далі відходять від прихильності мирному процесу в Ємені".

Російські кораблі в Червоному морі

Джерела повідомили, що розвідувальному співтовариству США залишається незрозумілим, чи був опір Саудівської Аравії ключовим у відмові Росії від свого плану озброїти хуситів, або ж це був лише один із низки чинників, які спонукали президента Росії Володимира Путіна змінити свою думку.

За словами офіційних осіб, РФ розглядала озброєння та консультування хуситів як спосіб помститися адміністрації Байдена за її рішення дозволити Україні завдати удару по російській території з використанням поставленої США зброї.

І хоча передачу зброї було відкликано, Росія все ж направила військових до Ємену, щоб допомогти консультувати хуситів протягом трьох днів наприкінці липня, повідомили джерела.

Американські офіційні особи спостерігали, як великі російські кораблі зробили незвичайну зупинку в південній частині Червоного моря, де російський персонал висадився, його підхопили хусити на човні та переправили в Ємен.

Росіяни несли із собою сумки, але нічого, що виглядало б досить великим, щоб перевозити зброю або її компоненти, повідомили джерела. Неясно, чи перевозили російські кораблі обладнання, яке Росія готувалася передати хуситам до того, як Кремль відмовився від цього плану.

До і під час візиту росіян до Ємену хусити зробили незвичайний крок, випустивши повідомлення морякам, яке попереджає судна про потенційні небезпеки на морі. За словами американського чиновника, розвідка вказала, що хусити мали намір провести навчання з бойовою стрільбою під час прийому росіян, але ці плани, мабуть, також були скасовані.

Терор хуситів у Червоному морі

США внесли хуситів до списку всесвітньої терористичної організації в січні після кількох місяців ракетних і безпілотних атак хуситів на торговельні судна в Червоному морі, унаслідок яких загинуло кілька моряків і було порушено світову торгівлю. Однак, незважаючи на кілька раундів санкцій і військових атак США на інфраструктуру озброєння хуситів, повстанці продовжують атакувати торгові судна на цьому важливому водному шляху.

Удари, мабуть, не мали істотного впливу на запаси хуситів, і повстанське угруповання навіть продемонструвало ознаки готовності продати певну кількість зброї сомалійському бойовому угрупованню "Аш-Шабааб" у червні, Але їхні постачання не безмежні, особливо тому, що за останні кілька місяців США запровадили санкції проти кількох суб'єктів - переважно з Китаю та Оману, - які, як вважають, постачають угрупованню компоненти зброї.

Хусити також особливо потребують нових радіолокаційних систем, на які сили Центрального командування США регулярно націлюються, щоб спробувати пом'якшити ракетні атаки хуситів.

Також були ознаки того, що головний покровитель хуситів, Іран, відчуває певне занепокоєння з приводу стратегії атак угруповання, в той час як Росія критично ставиться до атак США і Великої Британії на хуситів.

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