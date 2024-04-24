Бойовики-хусити, що базуються в Ємені, нападають на кораблі, які, за їхніми твердженнями, мають зв'язки з Ізраїлем.

За офіційними даними, вантажопотік через життєво важливу артерію Суецького каналу в Єгипті впав на 66%, оскільки вантажі були змушені відхилитися через напади на судна.

Дані Управління національної статистики Великої Британії (ONS) охоплюють період із середини грудня до початку квітня, пише Sky News.

Це важливо, оскільки відображає масштаб перебоїв у поставках через штучний канал, що з'єднує Середземне і Червоне моря, відтоді, як підтримувані Іраном бойовики-хусити почали обстрілювати кораблі напередодні Різдва минулого року.

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Є побоювання, що зростаючі витрати на страхування, паливо і заробітну плату ризикують спровокувати нову хвилю інфляції, оскільки перенаправлення вантажів до Європи з таких пунктів призначення, як виробничий центр Китаю, розташований навколо південного краю Африки, збільшує час транзиту до 14 днів.

Окремі дані ONS, що відображають темпи зростання цін, ще не показали будь-якого реального впливу на економіку Великої Британії, але Банк Англії входить до числа установ, що стежать за ситуацією, оскільки низка компаній повідомляють про удар через більш високі витрати.

Ціни на контейнери, наприклад, зросли більш ніж на 300%, оскільки на початку цього року збій наростав.

Бойовики-хусити, що базуються в Ємені, нападають на кораблі, які, за їхніми твердженнями, мають зв'язки з Ізраїлем.

Вони стверджують, що діють зі співчуття палестинцям, і низка атак досягли своїх цілей, незважаючи на військово-морську операцію із захисту суден у Червоному морі, що проводиться під керівництвом США.

Переважна більшість великих судноплавних компаній уже кілька місяців використовують об'їзд через мис Доброї Надії.

Щотижневі переходи через Ормузьку протоку біля узбережжя Ірану в період з лютого по квітень показали "значне скорочення" порівняно з попередніми роками.

Кількість морських перевезень була особливо низькою між п'ятим і десятим тижнями, при цьому обсяги перетинів скоротилися в середньому на 23% порівняно з тими самими тижнями в попередньому році.

Зростання цін на нафту - деталі

Перспектива більш небезпечних рейсів для танкерів стала чинником зростання цін на нафту.

Нафта марки Brent, яка на початку року торгувалася близько позначки у 80 доларів за барель, на початку цього місяця піднялася до 91 долара на тлі нестабільної напруженості навколо конфлікту на Близькому Сході.

Кульмінацією цієї події стали напади між Ізраїлем та Іраном.

Наразі він торгується на рівні $88, що відображає відсутність зростання з минулого тижня.

Експерти попереджають, що їм, імовірно, доведеться рухатися далі, оскільки слабший фунт щодо долара цього місяця призведе до зростання цін на нафту, оскільки ціни на сировину виражені у валюті США.

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