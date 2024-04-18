Європа теж здатна дати ППО з власних запасів, наголосив головний дипломат ЄС.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголошує, що не можна постійно розраховувати на США, Європа має дати Україні системи протиповітряної оборони з власних запасів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав журналістам перед початком зустрічі глав МЗС країн "Великої сімки", яка проходить на острові Капрі (Італія). Високий представник ЄС наголосив, що європейці, США, Канада і Японія "повинні ухвалити швидші рішення для більшої підтримки України".

"Бо ми не можемо дозволити Путіну здобути перемогу в Україні", - сказав Боррель.

Головний дипломат ЄС відзначив, що українці воюють, але потребують озброєння, яке країни Заходу повинні передати якомога скоріше.

Як поінформував Боррель, у наступні дні мають бути ухвалені конкретні рішення для надання Україні більшої кількості систем протиповітряної оборони, інакше енергетична система України буде знищена. Йдеться про майбутнє засідання Ради ЄС за участі глав МЗС і міністрів оборони країн-членів ЄС у Люксембурзі 22 квітня. "Жодна країна не може воювати без електрики вдома, на заводах, на лінії фронту, для усього", - підкреслив високий представник ЄС.

У нього запитали, чи очікує він, що США нададуть Україні більше систем Patriot.

"Вони повинні, але не тільки США. Ми не можемо лише розраховувати на США. Ми повинні взяти на себе відповідальність і припинити говорити, що США зроблять. Ми повинні зробити. Ми маємо Patriot. Ми маємо протиракетні системи. Ми повинні дістати їх з наших казарм, де вони перебувають "про всяк випадок", і відправити в Україну, де розгортається війна. І я впевнений, що ми це робитимемо, але ми повинні це робити швидко", - наголосив у відповідь Боррель.

Також у нього запитали, чи запропонована в Конгресі США допомога для України обсягом 61 млрд доларів буде достатньою. "Ніщо не буде достатнім, але усе є потрібним. Це краще, аніж нічого. І я неодмінно маю жалкувати, що внутрішня політика в США затримує підтримку для України", - вважає дипломат.

Він зазначив, що під час свого візиту до Вашингтона нагадав США: те, що відбувається в Європі, має значення і для них. "Цей перший крок, який вітається. Але цього недостатньо. І я не хочу говорити, що США не роблять. Я не відповідальний за американську політику", - сказав Боррель.

Головний дипломат ЄС наголосив, що ситуація в України нині жахлива. "Українці воюють, але для того, аби продовжувати себе обороняти, вони потребують зброї. Ми повинні їм надати її. Інакше, ми не можемо очікувати, що вони зможуть чинити опір", - сказав Боррель.

За його словами, глава МЗС України Дмитро Кулеба теж прибув до Італії. Він пояснить, яка ситуація зараз в Україні з атаками на цивільне населення і станом енергетичної системи. "Зрозуміло, що Путін прагне, аби в Україні був повний блекаут", - наголосив Боррель.

Європа має 100 систем Patriot і має дати їх Україні

Раніше Боррель зазначив, що європейська армія має близько 100 систем Patriot, тому не може бути переконливим аргументом те, що країни Євросоюзу нібито не можуть їх виділити Україні.

Дипломат наголосив, що Євросоюз робить недостатньо для захисту України. Українці не мають можливостей для того, щоб уникнути руйнувань, які спричиняє обстрілами Росія, казав Боррель.

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