Про це йдеться у висновках саміту Європейської Ради.

Голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу підтримали термінове надання нових систем протиповітряної оборони для України.

Про це йдеться у висновках саміту Європейської Ради, який відбувається у Брюсселі. Там також уточнили, що активізація процесів стосуватиметься й боєприпасів.

"Європейська Рада підкреслює необхідність термінового надання систем протиповітряної оборони для України та прискорити й активізувати постачання усієї необхідної військової допомоги, у тому числі артилерійських боєприпасів і ракет", - йдеться у висновках.

Водночас лідери Євросоюзу закликають Раду ЄС, на наступному засіданні, і країни-члени забезпечити необхідні подальші дії.

Європейська Рада вітає прогрес щодо пропозицій спрямувати надприбутки від знерухомлених активів Росії на користь України і закликає швидко затвердити цю пропозицію.

Також у висновках сказано, що військова допомога буде надана Україні згідно з політикою безпеки й оборони окремих країн-членів і з врахуванням безпекових і оборонних інтересів країн-членів ЄС.

Водночас президент Європейської Ради Шарль Мішель на брифінгу у Брюсселі сказав, що відбувалася хороша дискусія щодо надання військової допомоги для України. За його словами, країни-члени, які мають потенціал і спроможності, розуміють потребу забезпечення України більшою кількістю різних систем та боєприпасів. Він додав, що в Євросоюзі надзвичайно налаштовані підтримувати Україну.

Також у нього запитали про часові рамки надання Україні більшої кількості систем ППО відповідно до заклику президента Володимира Зеленського.

"Це не питання місяців. Це питання днів і тижнів. Це дуже важливо, аби ми виконали наші обіцянки", - наголосив Мішель.

Він запевняє, що усі зацікавлені сторони роблять усе можливе, аби прискорити і докласти більше зусиль для надання допомоги України, у тому числі були збільшені виробничі можливості.

Зеленський заявив про дефіцит ППО в Україні

Раніше Зеленський заявляв, що у зв'язку з дефіцитом засобів ППО Україна змушена обирати, яке місто або об'єкт захищати.

Також в новому інтерв'ю PBS NewsHour лідер України акцентував, що ЗСУ не змогли захистити від знищення Трипільську ТЕС саме з цієї причини. Ракет вистачило лише на те, щоб збити перші 7 боєголовок Росії. Інші 4 влучили по станції.

Вас також можуть зацікавити новини: