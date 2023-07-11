У Держдепі відзначили, що у цьому протистоянні немає героїв.

У Сполучених Штатах Америки прокоментували інформацію про зустріч Путіна та ватажка російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина.

Речник Державного департаменту Меттью Міллер під час брифінгу сказав, що це не останній розвиток історії навколо ватажка "вагнерівців", пише Укрінформ. "Вочевидь Євген Пригожин і Володимир Путін не ладнали між собою, зараз ми бачимо, що вони зустрічалися", - підтвердив він.

Міллер підкреслив, що оцінки Вашингтона від початку заколоту у Росії не змінилися. "У цьому протистоянні між ними немає героїв. Ці обоє - особи, які чинили безчинства та віддавали накази на вчинення злочинів в Україні", - підкреслив він.

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Путін зустрівся з Пригожиним: що відомо

Вчора вранці французька газета Libération повідомила, що ватажок "вагнерівців" бачився з російським дикатором у Кремлі. За їхніми даними, зустріч відбулася 1 липня.

Згодом у Кремлі заявили, що така зустріч дійсно була, однак раніше - 29 червня. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що розмова з Пригожиним та командирами "Вагнера" тривала близько трьох годин, Путін вислухав їхні пояснення та запропонував їм варіанти працевлаштування.

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