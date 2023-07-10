Не відкидається, що Пригожин досі, незважаючи на домовленості з Лукашенком, перебуває в РФ.

Євген Пригожин разом з командирами найманців ПВК "Вагнера" зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним після провалу заколоту в Росії.

Про це повідомляє французька газета Libération з посиланням на джерела в західній розвідці. За даними видання, Пригожина нібито викликали в Кремль ще 1 липня.

На цій зустрічі, як зазначає Libération, також були присутні директор Росгвардії Віктор Золотов очільник Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін.

Відео дня

Чим закінчився заколот Пригожина і "вагнерівців" в Росії?

23 червня 2023 року ватажок ПВК "Вагнера" Пригожин організував заколот разом зі своїми найманцями. Він погрожував походом на Москву, вимагав зустрічі з Шойгу і Герасимовим. Але вже наступного дня все вщухло.

24 червня у Лукашенка заявили, що самопроголошеному президенту Білорусі вдалося домовитися з Пригожиним про припинення заколоту. За підсумками переговорів ватажок "вагнерівців" повинен був виїхати в Білорусь, а його найманці повернутися в польові табори.

Пізніше у Путіна заявили, що всі звинувачення з ватажка ПВК "Вагнера" будуть зняті.

Де зараз перебуває Пригожин, точно не відомо. Адже спочатку Лукашенко заявляв про те, що ватажок "вагнерівців" у Білорусі, а вже 6 липня почав стверджувати, що його немає в РБ.

Вас також можуть зацікавити новини: