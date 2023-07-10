Президент РФ вислухав пояснення командирів ПВК "Вагнер" та запропонував їм подальші варіанти працевлаштування.

Російський президент Володимир Путін 29 червня провів зустріч із Євгеном Пригожиним та командирами ПВК "Вагнер", на ній були присутні 35 осіб.

Як повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, зустріч тривала майже три години.

В ході закритого засідання Путін дав оцінку діям "вагнерівців" на фронті та ситуації 24 червня. Президент РФ вислухав пояснення командирів та запропонував їм подальші варіанти працевлаштування, зазначив Пєсков. Командири виклали свою версію подій, а також запевнили, що вони залишаються прихильниками президента і готові далі продовжувати роботу.

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Раніше про зустріч Путіна з Пригожиним у Кремлі писала французька La Liberation із посиланням на джерела.

Заколот Пригожина

23 червня 2023 року ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин організував бунт разом зі своїми найманцями. Він повів свою армію на столицю РФ з метою прибрати міністра оборони Шойгу та Головнокомандувача ЗС РФ Герасимова. На думку Пригожина, ці двоє неефективно вели війну проти України і через них загинуло багато російських солдат.

Путін 24 червня виступив із промовою до росіян, де закликав відкрити кримінальну справу проти бунтарів.

Під час заколоту "вагнерівці" збили шість російських гелікоптерів та один літак.

Ввечері 24 червня Пригожин припинив бунт після перемовин з білоруським диктатором Лукашенком.

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