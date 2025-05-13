Кремль відмовляється від подальших коментарів щодо пропозиції Зеленського про відвідування Путіним переговорів у Туреччині.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готується до переговорів у Стамбулі. На всі інші запитання журналістів із цього приводу він відповідати не став.

"Кремль оголосить склад російської делегації на переговорах у Стамбулі, як тільки президент вважатиме це за необхідне. Поки більше нічого ми коментувати не збираємося", - відповів представник, повідомляє російський "Интерфакс".

За його словами, підхід Європи до питання України нібито "спрямований на продовження війни і контрастує з підходом Москви і Вашингтона".

Відео дня

"Європа цілком і повністю стає на бік України і не може претендувати на збалансований підхід у переговорному процесі", - додав він.

Тим часом, за непідтвердженими даними з російських джерел, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров очолить російську делегацію на переговорах у Стамбулі 15 травня. До складу делегації також увійде помічник президента Юрій Ушаков.

Зустріч у Стамбулі

Президент РФ Володимир Путін у ніч на 11 травня запропонував провести прямі переговори з Україною 15 травня у Стамбулі. Президент України Володимир Зеленський сказав, що готовий приїхати до Стамбула і зустрітися там особисто з Путіним.

За словами радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, ні з ким іншим, крім Путіна, Зеленський зустрічатися не буде. Якщо в Стамбулі не буде "присутності Росії на найвищому рівні", це означатиме, що Москва не готова припиняти вогонь, закінчувати війну і вести прямі переговори, заявив він.

Вас також можуть зацікавити новини: