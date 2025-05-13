Він також пояснив, як Зеленський зможе провести пряму зустріч із Путіним з огляду на заборону на прямі переговори.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі The Breakfast Show розповів, чи зустрінеться Зеленський з іншими представниками РФ у Стамбулі 15 травня, якщо туди не поїде Путін.

"Ні, звичайно. Це ж не формат. Президент не може зустрічатися... Ми ж розуміємо конструкцію влади в Росії. І зрозуміло, що навіть люди з формальним статусом міністрів навряд чи уповноважені ухвалювати ті чи інші рішення. Ухвалювати рішення про продовження або зупинку війни може тільки Путін", - розповів Подоляк.

Він також пояснив, як Зеленський зможе провести пряму зустріч із Путіним з огляду на заборону на прямі переговори.

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"Я думаю, що будуть внесені зміни до цього рішення Ради національної безпеки і оборони. І якщо ми будемо виходити на підписання якогось юридично вивіреного документа - я думаю, що будуть внесені юридичні корективи... Тут юридично просто буде внести рішення РНБО, будуть прийняті необхідні юридичні регламентні норми", - пояснив Подоляк.

Переговори України та РФ: що відомо

Нагадаємо, раніше Путін відхилив ідею 30-денного перемир'я з Україною. Натомість він запропонував провести прямі переговори між Києвом і Москвою 15 травня у Стамбулі. Зеленський прийняв пропозицію і заявив, що буде особисто там чекати Путіна в цей день.

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, Путін навряд чи поїде в Стамбул на прямі переговори з Україною. На їхню думку, зараз у Москві опрацьовують умови для відмови Путіна від цієї поїздки.

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